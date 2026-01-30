雲南男3天掘坑5米 挖出4米長野山藥 你猜可賣多少？

男子挖出長4米重80斤巨型野山藥。（取材自中華網）

雲南一名陳姓男子和同伴在西雙版納的山林深度蹲守了三天，挖了一個5米深坑，才挖出一條長達4米、重達80斤（約40公斤）的巨型野生山藥。陳先生表示，這條山藥在地下生長了二、三十年，可作為中藥材或製作標本，若以重量銷售，整株價格可達5000元（人民幣，下同，約719美元）；但對陳先生來說，他挖的不是錢，而是野趣和執念。

綜合紅星新聞、中華網報導，在雲南西雙版納的山林深處，陳先生和同伴們花了三天的時間，一次次將鐵鍬插入土層，一點點刨開碎石和樹根，不知情的人可能會以為他們在尋寶，其實他們挖掘的是一根在土裡埋藏了幾十年、比人還高的野生山藥。

當粗如樹幹、蜿蜒如龍的野山藥露出全貌時，所有人都愣住了，這根山藥長達4米，重達80斤，宛如一條沉睡多年的地底巨蟒，當地人稱這種巨型山藥為「山中老參」，網友看到相關視頻更驚呼「怕是快要成精了吧」。報導指出，在西雙版納挖山藥從來不是一件輕鬆事，老一輩的人說，找山藥得順藤摸根，一鍬一鍬往下掏，有時挖出個「豎棺」都不稀奇。

這根山藥從發現到挖掘出土耗時數日，挖出的坑深度超過五米，比一口井還深。若換算成工時，陳先生等人每小時掙不到100元，還不如去工地搬磚。但陳先生表示，這一鏟一鍬挖的不是錢，而是野趣，是執念，是城市裡買不到的「我找到了」的狂喜。