我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變

FARE生效半年 紐約市處理逾千起投訴 追回經紀費

雲南男3天掘坑5米 挖出4米長野山藥 你猜可賣多少？

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
男子挖出長4米重80斤巨型野山藥。（取材自中華網）
男子挖出長4米重80斤巨型野山藥。（取材自中華網）

雲南一名陳姓男子和同伴在西雙版納的山林深度蹲守了三天，挖了一個5米深坑，才挖出一條長達4米、重達80斤（約40公斤）的巨型野生山藥。陳先生表示，這條山藥在地下生長了二、三十年，可作為中藥材或製作標本，若以重量銷售，整株價格可達5000元（人民幣，下同，約719美元）；但對陳先生來說，他挖的不是錢，而是野趣和執念。

綜合紅星新聞、中華網報導，在雲南西雙版納的山林深處，陳先生和同伴們花了三天的時間，一次次將鐵鍬插入土層，一點點刨開碎石和樹根，不知情的人可能會以為他們在尋寶，其實他們挖掘的是一根在土裡埋藏了幾十年、比人還高的野生山藥。

當粗如樹幹、蜿蜒如龍的野山藥露出全貌時，所有人都愣住了，這根山藥長達4米，重達80斤，宛如一條沉睡多年的地底巨蟒，當地人稱這種巨型山藥為「山中老參」，網友看到相關視頻更驚呼「怕是快要成精了吧」。報導指出，在西雙版納挖山藥從來不是一件輕鬆事，老一輩的人說，找山藥得順藤摸根，一鍬一鍬往下掏，有時挖出個「豎棺」都不稀奇。

這根山藥從發現到挖掘出土耗時數日，挖出的坑深度超過五米，比一口井還深。若換算成工時，陳先生等人每小時掙不到100元，還不如去工地搬磚。但陳先生表示，這一鏟一鍬挖的不是錢，而是野趣，是執念，是城市裡買不到的「我找到了」的狂喜。

男子挖出長4米重80斤巨型野山藥。（取材自中華網）
男子挖出長4米重80斤巨型野山藥。（取材自中華網）
男子挖出長4米重80斤巨型野山藥。（取材自紅星新聞）
男子挖出長4米重80斤巨型野山藥。（取材自紅星新聞）

上一則

「我不是藥神」原型 陸勇抗癌23年 稱病情穩定開始停藥

下一則

想看嗎？ 山東大媽拍土味「甄嬛傳」、「何以笙簫默」紅了

延伸閱讀

雲南虎跳峽有座「黃帝的廁所」 網友紛打卡 景區回應了

雲南虎跳峽有座「黃帝的廁所」 網友紛打卡 景區回應了
「去有風的地方」將拍續集？網喊：不是李現、劉亦菲不看

「去有風的地方」將拍續集？網喊：不是李現、劉亦菲不看
她的生命定格在這個冬天…雲南月季新品種命名「嬌龍」

她的生命定格在這個冬天…雲南月季新品種命名「嬌龍」
「去有風的地方」有望拍第二季？ 網喊：非李現、劉亦菲不看

「去有風的地方」有望拍第二季？ 網喊：非李現、劉亦菲不看

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」
80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤