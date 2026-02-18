我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

人工培育鑽石占全球逾4成市場 豫小城變身鑽石之都

中國新聞組／北京18日電
河南柘城被譽為鑽石之都，圖為人造鑽石成品吸引消費者觀賞。 (中新社)
河南柘城被譽為鑽石之都，圖為人造鑽石成品吸引消費者觀賞。 (中新社)

如果說全球近半鑽石產自中國一個小縣城，大家能相信嗎？事實就是如此，雖然這裡說的鑽石並非從礦場開採的天然鑽石，而是在工廠「培育」出來的，但都是真鑽石。近年來，培育鑽石被愈來愈多人所認識、接受。2025年的全球鑽石珠寶市場中，培育鑽石銷量占比已超過40%，較2019年增長8倍以上，而占據中國培育鑽石半壁江山的，是一個位於河南省的小縣城--柘城。

香港文匯報報導，天然鑽石是碳元素在地下深處經過數以億年計高溫、高壓而形成的，屬於不可再生資源，亦有一定稀缺性。19世紀開始便有科學家研究它的形成機制，希望通過複製形成條件，人工培育鑽石。

1950年代，技術迎來了大突破，美國通用電氣團隊通過模仿地幔中的高溫和高壓環境，終於做出第一顆「實驗室鑽石」，亦即培育鑽石，不過質素遠未達寶石級別。到了二十世紀後期，在技術不斷進步下，更透明清澈的寶石級鑽石才被培育出來。

目前製造培育鑽石主要採用「高溫高壓技術」和「化學氣相沉積法」兩種路線，中國採用的主要是前者，使用的設備叫做「六面頂壓機」。

需要說明的是，培育鑽石之化學成分、物理性質與天然鑽石是完全一樣的，兩者分別只在於生長環境和形成時間，就像自然世界凍結的冰和雪櫃裡凍結的冰一樣。

柘城只有60多萬人口，是怎樣變成「鑽石之都」的，還要從一位工程師說起。

上世紀五十年代，中國為發展製造業，在河南省會鄭州建設了生產磨具的工廠。當時磨具所需的工業鑽石大都依賴進口，境內儲量亦有限，所以當局決定自行研發培育鑽石。

1965年，中國第一部「六面頂壓機」在河南誕生，做出了第一顆培育鑽石。1980年代，一位曾在鄭州從事培育鑽石研究的馮姓工程師，響應號召回到家鄉，開設了當地第一家培育鑽石廠。他的家鄉，就是柘城。

雖然馮幾年後便離世，但這間工廠已經為柘城培育出一批技術人員，令當地轉型成為擁有最先進培育鑽石技術、產量驚人的「鑽石之都」。

中國培育鑽石產能占全球約70%，而小小一個柘城，2025年的培育鑽石產量便增至1200萬克拉，占了全中國的60%。柘城的規模生產已把鑽石變成「白菜價」，目前培育鑽石價錢僅及天然鑽石的幾分之一，甚至幾十分之一。

一顆1克拉培育鑽石網上標價普遍只要1000元至2000元人民幣(約143美元至287美元)，比鑲嵌它的18K金戒指托便宜得多。柘城一家企業還在2025年培育出一顆「巨型」鑽石原石，它以156.47克拉的重量，刷新了世界紀錄。

河南柘城被譽為鑽石之都，圖為企業自主研發的六面頂壓機正在培育人造鑽石。 (中...
河南柘城被譽為鑽石之都，圖為企業自主研發的六面頂壓機正在培育人造鑽石。 (中新社)

世報陪您半世紀

河南 鄭州 香港

上一則

37歲小兒麻痺「奇蹟醫師」 從街頭乞丐翻轉入醫界

下一則

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

延伸閱讀

瑪婷又添新指控 涉收開發商2克拉鑽石耳環

瑪婷又添新指控 涉收開發商2克拉鑽石耳環
MIKIMOTO 冬日獻禮 鑽石星空伴珍珠月光

MIKIMOTO 冬日獻禮 鑽石星空伴珍珠月光
CHANEL迎佳節 奇幻貓頭鷹化夢為真

CHANEL迎佳節 奇幻貓頭鷹化夢為真
南非發現41.82克拉藍鑽 估價4000萬美元或超越傳奇藍鑽

南非發現41.82克拉藍鑽 估價4000萬美元或超越傳奇藍鑽

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉