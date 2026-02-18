人工培育鑽石占全球逾4成市場 豫小城變身鑽石之都

河南柘城被譽為鑽石之都，圖為人造鑽石成品吸引消費者觀賞。 (中新社)

如果說全球近半鑽石產自中國一個小縣城，大家能相信嗎？事實就是如此，雖然這裡說的鑽石並非從礦場開採的天然鑽石，而是在工廠「培育」出來的，但都是真鑽石。近年來，培育鑽石被愈來愈多人所認識、接受。2025年的全球鑽石珠寶市場中，培育鑽石銷量占比已超過40%，較2019年增長8倍以上，而占據中國培育鑽石半壁江山的，是一個位於河南 省的小縣城--柘城。

香港 文匯報報導，天然鑽石是碳元素在地下深處經過數以億年計高溫、高壓而形成的，屬於不可再生資源，亦有一定稀缺性。19世紀開始便有科學家研究它的形成機制，希望通過複製形成條件，人工培育鑽石。

1950年代，技術迎來了大突破，美國通用電氣團隊通過模仿地幔中的高溫和高壓環境，終於做出第一顆「實驗室鑽石」，亦即培育鑽石，不過質素遠未達寶石級別。到了二十世紀後期，在技術不斷進步下，更透明清澈的寶石級鑽石才被培育出來。

目前製造培育鑽石主要採用「高溫高壓技術」和「化學氣相沉積法」兩種路線，中國採用的主要是前者，使用的設備叫做「六面頂壓機」。

需要說明的是，培育鑽石之化學成分、物理性質與天然鑽石是完全一樣的，兩者分別只在於生長環境和形成時間，就像自然世界凍結的冰和雪櫃裡凍結的冰一樣。

柘城只有60多萬人口，是怎樣變成「鑽石之都」的，還要從一位工程師說起。

上世紀五十年代，中國為發展製造業，在河南省會鄭州 建設了生產磨具的工廠。當時磨具所需的工業鑽石大都依賴進口，境內儲量亦有限，所以當局決定自行研發培育鑽石。

1965年，中國第一部「六面頂壓機」在河南誕生，做出了第一顆培育鑽石。1980年代，一位曾在鄭州從事培育鑽石研究的馮姓工程師，響應號召回到家鄉，開設了當地第一家培育鑽石廠。他的家鄉，就是柘城。

雖然馮幾年後便離世，但這間工廠已經為柘城培育出一批技術人員，令當地轉型成為擁有最先進培育鑽石技術、產量驚人的「鑽石之都」。

中國培育鑽石產能占全球約70%，而小小一個柘城，2025年的培育鑽石產量便增至1200萬克拉，占了全中國的60%。柘城的規模生產已把鑽石變成「白菜價」，目前培育鑽石價錢僅及天然鑽石的幾分之一，甚至幾十分之一。