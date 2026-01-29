我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

黑龍江女曬「出國回家」攻略：杭州飛俄、坐船回邊境的家

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
從黑河登船前往俄羅斯的乘客。（取材自黑河市融媒體中心）
從黑河登船前往俄羅斯的乘客。（取材自黑河市融媒體中心）

去年底中俄實現互免簽證，自由行遊客數量明顯上漲。一位在杭州工作的黑龍江女生小林在網上曬出自己的春運返鄉計畫：利用中俄互免簽證政策，從杭州先飛往俄羅斯，最後坐船回到黑龍江，雖然花費的時間較長，但是比直飛到家少五、六百元(人民幣，以下同)。小林的帖子獲得不少網友點讚，也有網友拋出杭州飛往南韓濟州島，再飛回東北的計畫，稱花差不多的錢，還可以在濟州島玩幾天。

上游新聞報導，「這是我原創的回家方式。」剛剛大學畢業的小林是黑龍江黑河人，目前在杭州從事自媒體工作，她表示，「我們家在邊境，離俄羅斯只有800米。因為哈爾濱旅遊熱，現在過年回家機票都很貴，而且沒有直飛，要在北京或者哈爾濱中轉。從哈爾濱坐火車到家還要一晚上，所以我就想，前段時間中俄免簽了，是不是可以飛到俄羅斯，然後從對岸坐出入境的氣墊船回家。」

小林介紹，自己的計畫是先飛往俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參崴），再轉機至布拉戈維申斯克（海蘭泡），最後坐船回到黑河，「機票加上坐船入境黑河的費用是1840元(約264美元)，但如果從杭州飛黑河機票則是2340元(約336美元)。」小林還表示，自己還會藉這個機會在俄羅斯遊玩一圈，因為也是第一次，會用Vlog的形式記錄這段返鄉之旅。

報導指出，相關平台看到，目前2月12日從杭州飛往黑河的航班機票要2200元，需在北京中轉超過7小時，直飛哈爾濱的機票已經超過2100元。而飛往符拉迪沃斯托克（海參崴）的機票只需要1200元，不過仍需在北京中轉3小時左右。

還有不少在外地工作的東北網友在小林的評論區詢問是否有其他春運返鄉路線。同樣也在杭州工作的哈爾濱女生小孫就提供了自己的計畫，她打算2月5日從杭州飛往南韓濟州島玩幾天，9日再從濟州島飛往瀋陽，在瀋陽玩幾天，再坐高鐵回哈爾濱。

小孫表示，從杭州到濟州島的機票比較便宜，加上濟州島的地理位置已經比較靠近東北了，所以就想到了是不是可以這樣走。雖然省不了多少，只不過同樣的錢，可以在濟州島玩幾天，還可以買點東西。

快科技指出，去年底中俄實現互免簽證，免簽證政策實施後，自由行遊客數量明顯上漲。數據顯示，元旦假期綏芬河市接待遊客2.4萬人次，其中入境外籍旅客達2600人，較去年同期成長76.8%。透過免簽政策，遊客除了可以體驗哈爾濱、漠河的冰雪文旅產品，還可以進入俄羅斯體驗異國風光，黑龍江冰雪遊的吸引力將進一步提高。

小林製制定的回家計畫。（取材自上游新聞／受訪者供圖)
小林製制定的回家計畫。（取材自上游新聞／受訪者供圖)

機票 俄羅斯 簽證

上一則

貝加爾湖冰面翻車、中遊客 死4傷 為何網友無情看待？

下一則

日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地

延伸閱讀

從杭州飛俄再坐船回黑龍江 她「出國回家」還更省錢

從杭州飛俄再坐船回黑龍江 她「出國回家」還更省錢
路透：委內瑞拉臨時總統未切斷與中俄關係 遭美情報機關質疑

路透：委內瑞拉臨時總統未切斷與中俄關係 遭美情報機關質疑
張又俠落馬後 董軍與俄羅斯防長視訊通話

張又俠落馬後 董軍與俄羅斯防長視訊通話
中國旅客遊覽車在俄羅斯撞貨車 含3死8傷

中國旅客遊覽車在俄羅斯撞貨車 含3死8傷

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦