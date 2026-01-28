川餐廳寫「免費加麵」 男續二次被索3元鬧翻 警：我幫你出

四川樂山一餐廳招牌寫著可免費加麵。（取材自瀟湘晨報）

一自稱是大學生的網友近日到四川樂山旅遊，一餐廳招牌寫著可免費加麵，他第二次續麵時餐廳卻要收費三元（人民幣，下同，約0.43美元）。雙方爭執不下後報警，警方調解時說：「三塊錢都不出嗎？都不夠我油錢。」當事人稱影片曝光第二天收到餐廳發來的威脅私信，他也認為自己被歧視 ，民警「有偏袒本地人的意思」。

四川樂山一餐廳招牌寫著可免費加麵，男子二次續麵時被要求付三元人民幣。（取材自瀟湘晨報）

瀟湘晨報報導，當事人邢先生說，他從外地到樂山夾江縣旅遊，1月25日晚在這家店吃麵，招牌上寫著免費加麵，他點了10元的麵，續到第二次時，老闆說如果續麵，要付三元，邢先生拒絕後，老闆不給續麵還把碗收走了。

邢先生說，他繼續和商家「好好溝通」，商家不聽，於是邢先生說要打12315，隨後商家報警了。邢先生說，警員到場後，「就說了還不夠油錢的這種話，所以我才開始錄了視頻。」

影片中，邢先生說：「她（商家）說可以加麵，沒說只能加一次。」商家說：「那我沒說過能加兩次啊。」影片中有民警正在調解，邢先生對民警說：「他沒說只能加一次，就續了第二次就不樂意了？」此時民警對邢先生說：「我們錄著呢，三塊錢都不願出嗎？你不要錄我。」

邢先生繼續說，商家沒寫清楚，而且他只是續第二次，民警說：「你現在怎麼弄？你現在吃不吃？還吃（的話），我給你出了三塊錢，哎呦，一直在這吵，還不夠我油費呢。」邢先生說：「吃。」民警說：「吃，我轉給你。」

邢先生說，民警正要付錢時，有圍觀者說「拿10塊給他」，「圍觀者指責我，我為了安全著想，拿著10塊錢就走了。」邢先生說，隔天一早，他收到了一名警官電話，電話中警官表達了歉意。

對此，有不少網友認為商家既然在招牌上寫著免費加麵，沒有限定次數，就不應該拒絕顧客，「既然不真免費加麵，就別用這噱頭打招牌」，「沒有人付不起三塊錢，只是要追根究柢」，也有網友認為，「免費加麵」不是「多次續麵」，顧客加了一次就相當於餐館已履行承諾，繼續免費加麵，餐館可以拒絕，「畢竟是小本生意」，「看來想占便宜的人還是挺多的」。