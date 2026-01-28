我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

結冰影響航行 紐約渡輪全面暫停服務

紐約生存手冊／冰面美景藏危機 勿擅闖

川餐廳寫「免費加麵」 男續二次被索3元鬧翻 警：我幫你出

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
四川樂山一餐廳招牌寫著可免費加麵。（取材自瀟湘晨報）
四川樂山一餐廳招牌寫著可免費加麵。（取材自瀟湘晨報）

一自稱是大學生的網友近日到四川樂山旅遊，一餐廳招牌寫著可免費加麵，他第二次續麵時餐廳卻要收費三元（人民幣，下同，約0.43美元）。雙方爭執不下後報警，警方調解時說：「三塊錢都不出嗎？都不夠我油錢。」當事人稱影片曝光第二天收到餐廳發來的威脅私信，他也認為自己被歧視，民警「有偏袒本地人的意思」。

四川樂山一餐廳招牌寫著可免費加麵，男子二次續麵時被要求付三元人民幣。（取材自瀟湘...
四川樂山一餐廳招牌寫著可免費加麵，男子二次續麵時被要求付三元人民幣。（取材自瀟湘晨報）

瀟湘晨報報導，當事人邢先生說，他從外地到樂山夾江縣旅遊，1月25日晚在這家店吃麵，招牌上寫著免費加麵，他點了10元的麵，續到第二次時，老闆說如果續麵，要付三元，邢先生拒絕後，老闆不給續麵還把碗收走了。

邢先生說，他繼續和商家「好好溝通」，商家不聽，於是邢先生說要打12315，隨後商家報警了。邢先生說，警員到場後，「就說了還不夠油錢的這種話，所以我才開始錄了視頻。」

影片中，邢先生說：「她（商家）說可以加麵，沒說只能加一次。」商家說：「那我沒說過能加兩次啊。」影片中有民警正在調解，邢先生對民警說：「他沒說只能加一次，就續了第二次就不樂意了？」此時民警對邢先生說：「我們錄著呢，三塊錢都不願出嗎？你不要錄我。」

邢先生繼續說，商家沒寫清楚，而且他只是續第二次，民警說：「你現在怎麼弄？你現在吃不吃？還吃（的話），我給你出了三塊錢，哎呦，一直在這吵，還不夠我油費呢。」邢先生說：「吃。」民警說：「吃，我轉給你。」

邢先生說，民警正要付錢時，有圍觀者說「拿10塊給他」，「圍觀者指責我，我為了安全著想，拿著10塊錢就走了。」邢先生說，隔天一早，他收到了一名警官電話，電話中警官表達了歉意。

對此，有不少網友認為商家既然在招牌上寫著免費加麵，沒有限定次數，就不應該拒絕顧客，「既然不真免費加麵，就別用這噱頭打招牌」，「沒有人付不起三塊錢，只是要追根究柢」，也有網友認為，「免費加麵」不是「多次續麵」，顧客加了一次就相當於餐館已履行承諾，繼續免費加麵，餐館可以拒絕，「畢竟是小本生意」，「看來想占便宜的人還是挺多的」。

歧視

上一則

貢嘎山徒步失聯30小時 男吃雪吃樹葉等來救援 領3萬元罰單

延伸閱讀

死後仍轉帳…上海男離世12分鐘 保母盜轉50萬還變賣玉器

死後仍轉帳…上海男離世12分鐘 保母盜轉50萬還變賣玉器
移民專頁／曾是警察、黨員 申請簽證或有行政審查

移民專頁／曾是警察、黨員 申請簽證或有行政審查
四川女老闆遭謀殺藏屍花壇 嫌犯「換臉」逃亡28年

四川女老闆遭謀殺藏屍花壇 嫌犯「換臉」逃亡28年
交警護航開道…廣西小車時速近百狂奔6小時 駕駛崩潰

交警護航開道…廣西小車時速近百狂奔6小時 駕駛崩潰

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙
Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園