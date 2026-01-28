陸製摺疊手機到東北變「碎碎冰」？專家建議：零下低溫勿打開

我的頻道

記者賴錦宏／即時報導
不少去東北旅遊的網友，發現在零下的低溫下，陸產摺疊手機一打開就碎掉，螢幕變成「極光色」。（圖／取自人民日報網）
近日，「摺疊手機到了東北就是『碎碎冰』」的消息，登上中國大陸微博熱搜。有不少去東北旅遊的網友，發現在零下的低溫下，摺疊手機一打開就碎掉，螢幕變成「極光色」。專家建議，在零下低溫處不要打開摺疊手機。

人民日報報導，有網友在社群平台發文稱，自己帶著摺疊螢幕手機到寒冷地區遊玩，結果打開手機時發現，螢幕被凍壞或凍裂了。

1月27日，1名遼寧網友表示，今年1月8日，她帶孩子去戶外滑雪，回家後發現豎屏摺疊手機的螢幕壞了，「暫時不準備換了，用外屏對付一下。」

根據極目新聞報導，1家手機品牌授權維修店工作人員表示，近日到店因溫度太低、維修摺疊屏手機的顧客不太多，「現在很多人都知道摺疊屏手機在低溫室外不要打開了，手機開箱時也有注意事項提醒，溫度太低時不要摺疊。」

另名其他品牌的工作人員則稱，在東北室外使用摺疊螢幕手機時盡量不要摺疊，「進入室內後最好先緩一緩、焐熱了再用，不然凍時間長了螢幕容易壞，建議溫度零上時使用摺疊螢幕。」

報導稱，市面常見的多款摺疊式螢幕手機使用建議顯示，它們的正常工作溫度通常在0至35℃左右，高溫和極低溫會影響電池、螢幕和效能。

早在1年前，摺疊螢幕手機在東北容易被凍壞的話題，就曾引發討論。

專家提醒，根據科技日報報導，北京理工大學計算機網絡攻防對抗技術研究所所長閆懷志表示，「摺疊屏手機不耐低溫的核心，在於材料物理特性的改變。」

閆懷志解釋，摺疊屏採用的柔性OLED螢幕，由多層高分子材料、有機發光層和超薄玻璃（UTG）構成，這些材料存在玻璃化轉變溫度，就像玻璃製品，高溫時可以隨意塑形，一旦冷卻就會變得堅硬脆弱。因此超低溫條件下，摺疊螢幕材料可能被「凍結」，從柔韌的高彈態轉變為脆硬的玻璃態，在彎折時易斷裂。

而且，螢幕彎折區是由一層層高分子薄膜、膠水和超薄玻璃「疊漢堡」而成，其內部鉸鏈處的潤滑油，在低溫下會變稠、甚至凝固，增加開合阻力。閆懷志表示，「這就好比柔軟的橡膠管在寒冬凍成硬塑膠管。多數摺疊屏設計工作溫度下限為0℃，低溫環境超出其耐受範圍，故障率自然上升。」

閆懷志介紹，為了讓摺疊螢幕更抗凍，產業界持續進行相關技術攻關；為防止摺疊螢幕被凍壞或凍裂，他建議，手機保溫是第一要務。使用者可使用保暖手機殼，並將手機貼身放置，利用體溫保暖，避免長時間暴露於-10℃以下環境。

同時，用戶要盡量減少手機的戶外開闔，可以提前在室內展開或摺疊，室外則盡量保持其固定形態。此外，使用者也要注意溫差緩衝，從室外進入室內後，不要立即操作，靜置5至10分鐘以待溫度平衡。若發現卡頓，切勿強行開合，應將手機移至溫暖環境，待其恢復再正常使用。

