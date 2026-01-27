我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

UPS淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

黃仁勳現身深圳吃牛肉火鍋 讚「牛肉很新鮮很好吃」

記者林宸誼／即時報導
黃仁勳很痛快地一口答應與店裡員工合影，還應邀在三個餐盤上簽字留念，連聲稱讚深圳的牛肉既新鮮、又好吃，表示有機會還會再來（圖／深圳特區報）
黃仁勳很痛快地一口答應與店裡員工合影，還應邀在三個餐盤上簽字留念，連聲稱讚深圳的牛肉既新鮮、又好吃，表示有機會還會再來（圖／深圳特區報）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳， 27日帶著6位朋友到深圳福田CBD，吃了一頓深圳打工人最愛的牛肉火鍋，最後埋單發現僅需人民幣800多元（約115美元），黃仁勳對大夥說：「深圳的牛肉，很新鮮，很好吃！」

深圳特區報報導，八合里牛肉領展中心城店的黃銀洛表示，27日晚間6時許，有一位女士先過來訂了包間，到了晚間7時來了7位客人。他們都很隨和，跟普通的來賓沒有區別。仔細一看，發現裡面有黃仁勳，他的外套與髮型太明顯了。「在用餐過程中，我們都沒好意思去打攪他。」

黃仁勳與朋友們一起，點了店裡的各種牛肉與配菜，一行人吃得很開心。吃到晚間8時30分，黃仁勳起身心滿意足地埋單。此時黃銀洛與同事們按捺不住，請求與黃仁勳合影留念。黃仁勳很痛快地一口答應，還應邀在3個餐盤上簽字留念，連聲稱讚深圳的牛肉既新鮮、又好吃，表示有機會還會再來。

科創板日報報導，黃仁勳26日晚間現身北京，出席「2026 NVIDIA Beijing New Year Party」，與大陸團隊共慶新春。當晚，黃仁勳身著標誌性黑色短袖衫登台，年會現場舞台充滿科技元素，黃仁勳在年會上與員工同台互動、合影留念，現場氛圍熱烈歡快。黃仁勳是25日抵達北京，開啟2026年訪華行程的北京站環節。

長江日報旗下新媒體「九派新聞」報導，黃仁勳24日與多名隨從人員來到上海陸家嘴錦德市場。他到美食店和水果店消費，駐足與部分店主交談，被認出後大方合影。

另有影片顯示，有人收到了黃仁勳親筆簽名的紅包。錦德市場「好好栗王」店老闆告訴，當時妻子徐女士在看店，並未認出是黃仁勳，「看起來不像是1個富豪，看起來很低調」，當聽到一個保安的提醒後，才後知後覺。

黃仁勳在他家購買了人民幣65元的栗子和糖葫蘆，當場品嘗後稱很好吃。黃仁勳還掏出1個紅包，簽名之後遞給徐女士，裡面有人民幣600元，隨後一行人進入菜市場消費，不少路人認出後跟隨，「這2天還專門有不少人慕名來店內消費，客流量增加了不少。」

另有水果店主表示，黃仁勳在其店內選購了4樣水果，並品嘗了脆蜜金柑，消費總計人民幣2,200元。

澎湃新聞先前報導，黃仁勳24日現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，晚上參加輝達上海年會。這是黃仁勳今年首度赴陸，他於23日下午到達上海，首站到訪輝達位於上海張江的新辦公室。

而黃仁勳前往輝達的上海新辦公室，與員工見面並回答了諸多員工關注的問題，同時回顧公司2025年主要事件。消息人士稱，黃仁勳此次赴陸行程與2025年初基本一致，主要參加上海、北京和深圳分公司的新年晚會以及供應商答謝會。

輝達執行長黃仁勳 27日帶著6位朋友到深圳福田CBD，吃了一頓深圳打工人最愛的牛...
輝達執行長黃仁勳 27日帶著6位朋友到深圳福田CBD，吃了一頓深圳打工人最愛的牛肉火鍋。 （圖／深圳特區報）

黃仁勳 輝達 NVIDIA

上一則

體大畢業生教人騎腳踏車 800元1次

下一則

周四起新一輪大範圍雨雪侵襲中國 部分地區暴雪

延伸閱讀

Nvidia布局資料中心 注資CoreWeave達20億元

Nvidia布局資料中心 注資CoreWeave達20億元
Nvidia打造CPU 進軍消費級市場

Nvidia打造CPU 進軍消費級市場
黃仁勳簽名600元紅包 網賣999999元 受贈滬商戶這麼說

黃仁勳簽名600元紅包 網賣999999元 受贈滬商戶這麼說
人生轉捩點…黃仁勳罕談遭霸凌過往「很喜歡那段時光」

人生轉捩點…黃仁勳罕談遭霸凌過往「很喜歡那段時光」

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 公民直系家屬最受影響

川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 公民直系家屬最受影響