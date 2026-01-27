汶川地震倖存義肢舞者 產女譜重生篇章 網看哭讚勇敢

我的頻道

中國新聞組╱北京27日電
截肢後的廖智身著紅衣舞裙，跪立在紅色鼓面上演繹舞蹈「鼓舞」。(取材自封面新聞)
截肢後的廖智身著紅衣舞裙，跪立在紅色鼓面上演繹舞蹈「鼓舞」。(取材自封面新聞)

四川40歲義肢舞者廖智近日再度引發關注。她23日在社交平台發布影片，宣布迎來第四胎女兒，這也是她在2008年汶川地震中雙腿截肢後生下的第三個孩子。影片完整記錄了她從宮縮、待產到生產的過程，廖智說，這次生產的疼痛，彷彿將前三次的辛苦一次性補回，家人、朋友以及醫療團隊的支持，使她心中只有感恩。

綜合封面新聞、大風新聞報導，廖智原是一名舞蹈老師，2008年汶川地震中，年僅23歲的她不僅失去雙腿，還痛失第一個孩子。她在廢墟中被困近30個小時，由於長時間壓迫與感染，她不得不截去雙腿。地震過後，廖智一度經歷婚姻破裂。然而，她沒有被命運擊倒，而是選擇以舞蹈和生活重新出發。

重獲新生後，廖智創作了舞蹈「鼓舞」，戴著義肢重返舞台，多次演出感動觀眾。廖智把自己的故事化為藝術力量，不僅重新找回生活勇氣，也投身公益事業，成立殘障藝術團以及截肢者復健工作室「晨星之家」，用自身經驗鼓勵因災或事故而致殘的人士，努力為他們提供專業指導與心理支持，讓更多人看到生活的希望。

在個人生活方面，廖智也收穫了愛情。據報導，在訂製義肢過程中，她結識了現任丈夫王啟凡，他是她的義肢設計師，負責為她定製義肢，多年來共完成七雙義肢。兩人逐漸相知相惜，最終走入婚姻。

婚後，夫妻倆育有一雙兒女，如今第四個孩子的降生，讓這個家庭更加完整，也讓廖智的人生故事添上新篇章。

廖智表示，作為一名義肢媽媽，經歷過截肢後的三次生產，每一次都是充滿未知的冒險，而家人與醫療團隊的陪伴，對她至關重要，她呼籲身處挑戰中的人，勇敢面對困難，也提醒社會給予截肢者更多理解與支持。

消息曝光後，網友紛紛送上祝福，表示「看哭我，妳太勇敢了」、「吃過那麼多苦的妳往後人生一定幸福平安」、「妳的故事讓人感動，也讓人重新認識勇氣的意義」。不少人特別讚賞廖智遭遇重大挫折後，仍選擇擁抱生活，並積極回饋社會。

廖智的人生故事，是從痛苦中重生的典範。她從地震廢墟中的倖存者，到站上舞台的義肢舞者，再到四個孩子的母親，她用行動證明，傷痛不能定義人生；每一次舞蹈演出、每一次公益行動，都是她對生活的回應，也讓社會看見堅韌與勇敢的力量。

廖智23日晚迎來第四胎女兒。(取材自封面新聞)
廖智23日晚迎來第四胎女兒。(取材自封面新聞)

