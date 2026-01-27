黃仁勳簽名600元紅包 網賣999999元 受贈滬商戶這麼說

網上有人開價99萬9999元出售黃仁勳的簽名紅包。(取材自閑魚平台)

Nvidia輝達 (另稱英偉達)創始人黃仁勳 日前現身上海陸家嘴一菜場，品嘗小吃並給商戶發自己現場簽名的紅包，裡面各包了人民幣600元(約86美元)。26日，網上有人開價99萬9999元出售黃仁勳的簽名紅包。

極目新聞報導，26日在二手交易平台閑魚上，有數名賣家在出售黃仁勳簽名紅包，有人開價9萬9999元，有人甚至開到了99萬9999元。其中一個賣家的商品吸引2000多人瀏覽，50多人表示「想要」。還有一個賣家寫道：「黃仁勳本人親送+親筆簽名紅包，全新未用！純一手原版，科技圈頂流稀缺周邊，簽名保真，不管是收藏擺櫃、科技迷珍藏，還是當作特色藏品都超有價值，手慢無！」

上述商品是真是假？一名賣家回應稱：「這紅包是一手原版，支持視頻驗貨。」被問到紅包來源時，對方說：「具體哪來的我得幫你確認下。」另一賣家則含糊地回答：「我在陸家嘴。」當指出黃仁勳在陸家嘴的菜場只向商戶發了紅包，該賣家用「捂臉笑」的表情包回應。

報導說，經對比發現，上述幾名賣家貼出的紅包圖片，都是來自24日菜場商戶所發布視頻中的截圖，其中兩個賣家的紅包圖片，是該菜場「好好栗王店」老闆娘徐女士發布的。此前她透露，黃仁勳那天在她店裡買了栗子和糖葫蘆，在買單後，又給了她一個600元的簽名紅包。

報導指出，徐女士26日說，她收到黃仁勳的紅包後，有不少人來她店裡拿著紅包拍照，想沾沾喜氣。後來她將紅包照常收起來了，不可能拿出去賣，「誰會缺那幾個錢呢？網上那肯定是假的，騙人的。」徐女士還表示，據她所知，菜場裡共有三個商戶收到了黃仁勳的紅包，沒聽說有誰拿去賣掉。