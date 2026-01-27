追覓創始人兌現諾言 10績優者南極旅遊 全體員工每人1克黃金

追覓科技創始人俞浩今年獎勵績優員工去南極旅遊，員工已搭機直達南極極點。(取材自極目新聞)

追覓科技創始人兼CEO 俞浩25日在社交平台發文稱，今年獎勵績優員工去南極旅遊，目前員工已經乘飛機直達南極極點，飛機直接降落在南極冰面跑道上。

極目新聞報導，俞浩25日在多個社交平台發文稱，今年追覓科技獎勵績優員工的方式是送他們去南極旅遊，目前已經抵達南極，將繼續前往南極極點。三個多小時後，他再次發文稱他們已經抵達南極極點。期間，俞浩還發文稱一個多月前他說要送十名優秀員工去南極旅遊，有人認為他在蹭熱度。

對此，俞浩表示，「這怎麼可能是蹭熱度呢？去南極旅遊，而且還要去到南極極點，是需要至少提前半年籌備的。我們很早很早就在規畫了。」

據報導，有網友評論稱「我還在吳中大道，有人已經在南極了」，俞浩秒回「我也在吳中大道」。他還在評論區回覆網友稱：「我沒去，送員工去的。」網友評論時提到的吳中大道，正是追覓科技總部的地址，位於江蘇省蘇州市吳中區。

追覓科技相關工作人員26日表示，送十名績優員工赴南極旅遊，只是公司員工福利的其中一個，「在常規年終獎金之外，額外獎勵全體員工每人1克黃金，公司年會也改成了請員工看演唱會。」該工作人員透露，演唱會定於2月4日，將在蘇州奧體中心體育場舉行。

追覓科技另一名工作人員說，長期以來，追覓科技一直非常關注員工福利，旅行之外還包括重疾險、年節禮、自駕 遊等等豐富的福利。這次南極旅行是員工福利的一部分，旨在獎勵近期對公司作出突出貢獻的員工。追覓科技的核心理念是追求極致、敢夢敢為，助力員工實現夢想也是公司的願望。未來，追覓科技將對員工福利持續投入。

據報導，一個多月前，當俞浩說出要送十名優秀員工去南極旅遊，不少人還在懷疑他在蹭熱度，如今，俞浩兌現自己諾言。有網友發現，有員工在俞浩微博 評論區留言：「不追星，追老闆，唯一全平台關注的就是我們老闆，求翻牌；爭當優秀員工，去南極！」還有人羨慕表示，「什麼時候也抽粉絲們去？」