我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

上海豫園馬年燈會傳統與現代交融 打造數字光影奇旅

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2026上海豫園燈會「舞馬踏福」燈組。(記者謝守真／攝影)
圖為2026上海豫園燈會「舞馬踏福」燈組。(記者謝守真／攝影)

隨著農曆新年將至，26日迎來「臘八節」，俗話說「過了臘八就是年」。同日，2026上海豫園燈會亮燈，今年以「回家過年」為主線，首次突破傳統核心區域，串聯豫園、BFC外灘金融中心至外灘，打造「歷史—現代—未來」光影走廊。通過非遺燈彩、數字技術、當代藝術與城市煙火氣的交融，燈會構建出一個融合賞燈、漫遊、互動與消費的海派春節綜合體驗空間。

上海市府新聞辦微信公眾號「上海發布」指出，本屆燈會為期36天（豫園民俗藝術燈區除夕當日不亮燈），首次突破傳統核心區域，形成「六區一體」新格局，串聯起從豫園至BFC再至外灘的「歷史—現代—未來」光影敘事帶。

燈會核心區「豫園民俗藝術燈區」繼續圍繞「山海經」這個傳統經典IP，推出「山海奇豫記」第四季「曠野篇」，結合非遺燈彩技藝與數智光影藝術，呈現傳統文化與現代科技交融的視覺效果；黃金廣場三層巨型走馬燈、中心廣場盛唐六駿主燈組與九曲橋「馬躍星河」燈組打造可步入、可觸摸的沉浸式體驗。

科技互動同樣是亮點。九曲橋每日定時上演「數字光影流光奇旅」，打破時空限制，遊客可通過手機召喚AI神獸「胐胐」智能伴遊，體驗VR穿越、AI拍照與數字燈謎互動。BFC外灘金融中心自2月1日起推出宮燈旋轉木馬、國風燈影長廊及IP主題裝置，五樓江景露台「駉駉入夢」燈組成為潮流打卡地標。

2026上海豫園燈會亮燈前，景區內紅色楹聯已整齊就緒，農曆新年氣氛濃厚。(記者謝...
2026上海豫園燈會亮燈前，景區內紅色楹聯已整齊就緒，農曆新年氣氛濃厚。(記者謝守真／攝影)

上海證券報提到，此屆燈會不僅是文化盛宴，也是「一站式年味消費平台」，通過市集經濟、老字號創新與文創產品，激發節日經濟新活力。豫園舊校場路年味市集營造傳統年俗與現代生活交融的街區氛圍；BFC外灘楓徑則推出多場市集，包括1月31日至2月1日的「放輕鬆手作藝術節」新春版、2月7日至8日的「上海熱辣節」，以及大年初四至初七的新春煥新版外灘楓徑市集。

此外，燈會期間，每日晚間舉行「馬力全開·亮燈儀式」，結合鼓樂表演與非遺巡遊；小紅書與燈會聯合打造的「抓馬遊樂場」涵蓋抓馬機、機器人寫福字、摜蛋競技等互動遊戲，吸引全齡段參與。

值得注意的是，豫園燈會自1995年舉辦至今，已邁入31年。對許多上海人來說，農曆新年假期去豫園看燈會已成傳統，不少人認為「豫園是上海春節最中國化的地方」。

2026年豫園的丙午馬年主題燈會繼續圍繞「山海經」這個傳統經典IP，推出「山海奇...
2026年豫園的丙午馬年主題燈會繼續圍繞「山海經」這個傳統經典IP，推出「山海奇豫記」第四季「曠野篇」。圖為豫園燈會中心廣場主燈組「駿馳九州，步步生花」以盛唐六駿為靈感，馬蹄下璀璨花朵次第綻放，氣勢磅礴。(取材自上觀新聞)

春節 AI 微信

上一則

關係回暖 習近平：中印是夥伴 「龍象共舞」是正確選擇

下一則

WSJ：美國最新國防戰略 緩和與解放軍關係

延伸閱讀

駐芝中領館王保東 寒冬走訪37僑社送馬年祝福

駐芝中領館王保東 寒冬走訪37僑社送馬年祝福
黃仁勳在上海穿「司局級」夾克很敏感？ 胡錫進言論翻車

黃仁勳在上海穿「司局級」夾克很敏感？ 胡錫進言論翻車
上海豫園馬年燈會登場 串聯外灘…首次突破傳統區域

上海豫園馬年燈會登場 串聯外灘…首次突破傳統區域
黃仁勳訪上海掃水果街 送攤販簽名、600人民幣大紅包

黃仁勳訪上海掃水果街 送攤販簽名、600人民幣大紅包

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿