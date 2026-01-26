罹病湘潭男留遺書離家 靠8袋麵包、6個紅薯走22天

我的頻道

中國新聞組／即時報導
在婁底境內的監視畫面。(取材自瀟湘晨報)
在婁底境內的監視畫面。(取材自瀟湘晨報)

湘潭楊嘉橋鎮一名46歲男子因罹病後擔心拖累家人，於去年12月悄然離家，並在住處留下向妻子告別的遺書，家屬發現後一度以為其已輕生，緊急報警並展開大規模搜尋。該男子在未攜帶手機、金錢的情況下，徒步返鄉，歷時22天、行走約200公里，期間僅靠好心人提供的簡單食物維生，最終在警方協助下於外地被尋獲，人已平安。

據瀟湘晨報報導，當事人王安順2024年被診斷出肝病，此後多在家中待業，妻子長期在外務工，平日由他獨自生活。上月14日，家人多次致電未獲回應，隔日岳母返家時發現屋內無人，手機留在臥室且已沒電，桌旁小本子上則留有一封遺書，內容向妻子告別，並交代工錢與瑣事。家屬見狀後情緒崩潰，立即報警並聯繫救援隊展開搜尋。

家屬起初以為王安順可能輕生，連日搜尋住家周邊池塘、水壩與河流均無所獲。其後，在警方協助調閱監控畫面時，意外發現王安順曾徒步進入長沙寧鄉市境內，顯示其並未自殘，而是一路步行離開。寧鄉市公安局大屯營派出所接獲通報後，派員沿國道走訪商家與路人，同時逐一調閱沿線監控畫面，但多日未再捕捉到其行蹤。

警方未放棄追查，持續與周邊地區公安機關保持聯繫。今年1月5日，警方在婁底冷水江市一處派出所附近監控畫面中發現疑似王安順身影，研判其可能沿國道繼續往新化方向前行，隨即通知家屬趕赴當地。當日下午，家屬與警方在路邊發現仍緩慢行走的王安順，其外表憔悴、衣物破舊，一度試圖逃避家人，經多方勸說後才停下腳步。

家屬事後轉述，王安順離家22天期間，僅靠沿途好心人給予的8袋麵包、6個紅薯與一瓶水支撐行程，途中僅在臨近冷水江時於簡易棚內過夜一次。被尋獲後，家屬隨即帶其返家並接受檢查，醫師表示其病情並不嚴重，只需戒酒並配合治療。事後，家屬向多個派出所及救援單位致贈錦旗，感謝警方與相關人員持續協助，讓王安順最終平安返家。

在南鄉境內的監視畫面。(取材自瀟湘晨報)
在南鄉境內的監視畫面。(取材自瀟湘晨報)

