河南暴雪中感人一幕 22曲劇演員為唯一觀眾唱完全場

中國新聞組／杭州26日電
暴雪中，全場只有這名老人在台下看戲。（視頻截圖）
年輕人頂風淋雨也要看演唱會，有老人即使身上落滿了雪直打哆嗦，也堅持在雪中看戲。近日網上就流傳一段河南一名老人在暴雪中認真看戲的視頻，全場只有他一名觀眾，台上22名演員仍敬業演完全場，不少網友直呼感動。據報導，當時在台上表演的是河南某「曲劇」團，團長說，台下那位老人是老戲迷，儘管只有一位觀眾，「只要有人喜歡，我們就會一直演下去」。

據紅星新聞報導，經營這家民間戲團的是63歲的老賈，原本在河南南陽當地一家企業上班，3年前退休後，身體硬朗的他在家人支持下，花10萬元（人民幣，下同）買下了一輛可以把貨箱改為戲台的大車，經營起了現在這家「河南省宛裕曲劇團」，開始了四處奔走的生活。

「當天看戲的人其實一開始很多的，只是後來下起雪了觀眾就散開了」，老賈說，事發在1月21日，那天開始演出時台下的觀眾並不少，但是演到中途下起了大雪，溫度也降到了零下10℃左右，觀眾才開始陸續離開。

「留下來的那個觀眾是老戲迷了，我們都認識的，最近幾年我們每次去演出，他都會從頭看到尾」，老賈說，他覺得傳統戲劇現在在老百姓中，尤其是鄉村百姓中仍舊是受歡迎的，「僅在我們南陽市方城縣，像我這樣個人辦的曲劇團就有10多家」。

一名老人身上落滿了雪，仍在暴雪中認真看戲。（視頻截圖）
視頻引發關注後，除了兩個外地的熱心人因為感動而打來了電話外，老賈和他的曲劇團並沒有發生太多的變化，「熱度幾天就過去了，我們還是和以前一樣到處演出，春節前後檔期已經排滿了」，老賈說。

據「河南省國家級非物質文化遺產圖錄」，曲劇是在河南曲子和踩高蹺的基礎上，於20世紀20年代前後正式發展形成的一種傳統戲劇，是中國八大劇種之一，在河南，曲劇也是僅次於豫劇的第二大劇種。

老賈從小就常常和家人一起看曲劇，廟會、給老人祝壽、逢年過節，當地都會找來曲劇團演出，加之自己也喜歡曲劇，老賈很快就把劇團經營起來了。劇團的演員人數並不固定，一般演出的時候20多人，逢年過節加場有30多人，每次外出演出，演員都會帶上被子褥子，直接睡在大貨車的貨箱裡。除了是劇團的負責人外，平時演員吃飯都是由老賈來掌勺。

老賈說，他們演出主要是在河南省內，但是也去過安徽等其他地方，因為曲劇在河北、安徽、湖北、山西、陜西、甘肅、江蘇等地也多有流傳。他們一天演出4個多小時，按照老演員流傳下來的「規矩」，只要開場了，哪怕台下一個觀眾都沒有，也要繼續演下去，這是對戲劇的尊重和態度。

河南 退休 春節

