中國春晚今年將用2種人形機器人 業內評：從炫技轉為實用

記者賴錦宏／即時報導
自宇樹機器人去年因登上春晚扭秧歌，並完成手絹拋擲等動作大火，今年的中國春晚兩種不同人形機器人登台將備受關注。（新華社）
自宇樹機器人去年因登上春晚扭秧歌，並完成手絹拋擲等動作大火，今年的中國春晚兩種不同人形機器人登台將備受關注。（新華社）

自宇樹機器人去年因登上春晚大火，今年的中國春晚招商備受關注。中央廣播電視總台25日官宣，銀河通用機器人正式成為2026年中國春節聯歡晚會指定具身大模型機器人（人形機器人）。

科技媒體《36氪》早前報導，一批具身智能公司正在競逐馬年春晚的贊助商資格，其中智元和宇樹的競爭最為激烈。為爭奪最大贊助商的權益，智元機器人率先開價人民幣6,000萬元，宇樹科技直接將報價拉升至1億元。但智元機器人方面否認這一消息。

2025年的蛇年春晚上，宇樹科技的16台人形機器人H1「福兮」，在張藝謀導演的創意融合舞蹈《秧BOT》中，與新疆藝術學院舞蹈演員一起扭起了秧歌，並完成手絹拋擲等動作，備受關注。

上周五，央視宣布魔法原子正式成為春晚智慧機器人戰略合作伙伴，至此，今年春晚已有魔法原子和銀河通用兩家人形機器人公司官宣登台。有自媒體分析認為，這標誌著春晚的科技敘事，正從展示酷炫技術，轉向呈現中國在前沿產業的核心技術實力。

相較於宇樹科技更偏展示型的高難度運動能力，例如跑、跳、翻滾等，銀河通用更側重具身智慧大模型，試圖讓機器人在工廠、倉儲、零售等複雜真實環境中完成操作任務，通過通用智慧驅動的工業和商業應用。魔法原子更強調工業、巡檢、服務等可落地場景，強調穩定性、交付能力和商業化。

人形機器人 春節 新疆

