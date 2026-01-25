貴州女大生白血病 全網尋親生父母：請給我活下去機會

我的頻道

中國新聞組╱北京25日電
周和瑤和家人在病床前合照。(取材自揚子晚報)
周和瑤和家人在病床前合照。(取材自揚子晚報)

21歲的她，本應在琴房為考研夢想練習，如今卻躺在病房裡，為生命尋找最後的希望。1月10日，一張病危通知書，讓來自貴州的周和瑤和她的家庭驟然陷入與時間的賽跑，她是揚州大學音樂學院的學生，本應在2025年備戰考研，朝著音樂教師的夢想前行，如今被確診為罕見的急性混合型白血病伴有惡性腫瘤，造血幹細胞移植是唯一的希望，這也掀開了她21年的身世故事。

揚子晚報報導，今年1月10日，周和瑤收到病危通知書，正在備考研究生的她，2025年7月29日確診了急性混合型白血病，治療迅速展開，主治醫生多次強調，親緣配型成功後的移植，排異風險更低，過程更穩妥。周和瑤活下去的迫切需求，讓她的身世從一個塵封的故事，變成了一次緊急尋親的救援。

2004年2月9日清晨，在貴陽市烏當區松溪路建安小區四樓的樓梯口，周家的爺爺奶奶發現了一個剛出生的女嬰。襁褓裡，除了一絲微弱的體溫，還有一封手寫的信，抬頭寫著：「敬愛的同志您好！」信中提到女嬰生於太慈橋，而寫下這封信的親生父母自稱四川人，「回家交不起錢，所以才將此女抱出，實在是不忍心……」，這封信一直被養家妥善保存。

如今再看，周和瑤的家人有了一個細致的猜測：「我們分析了一下，可能是調查過爺爺奶奶家才定向遺棄的。這封信的開頭，感覺那個『同志』的『同』，一開始是想寫『周』來著。」這個猜測，讓這場發生在特定地點、留給特定姓氏家庭的遺棄，顯得更為複雜。收養證上的日期是2004年2月9日。那天，這個女嬰被周天倫夫婦（養父母）正式收養。

據報導，2024年9月，當時正上大學的周和瑤在父親的手機裡看到了這封信的照片。「看見信息當下整個人的狀態很懵。」她回憶道。但這份震驚很快被溫暖覆蓋，因為她深知，「我的爸爸媽媽對我很好。」

現在迫切需要造血幹細胞移植的周和瑤，馬上啟動尋親行動，他們已在當地派出所正式備案，通過網絡平台發布信息，並得到一些熱心人士的擴散幫助；也正準備聯繫「寶貝回家」等專業尋親組織。然而，線索極少且模糊：親生父母是四川人，曾在貴陽太慈橋一帶生活。

除了尋親的緊迫，還有現實的經濟壓力，前期治療已幾乎耗盡家中積蓄及此前籌得的款項；醫生預估，後續移植及治療費用至少還需50萬元。

盡管身處困境，但這個熱愛音樂的21歲女生，對康復後的生活有著溫暖的期待。周和瑤也說，她不怪當年親生父母的遺棄，「或許有難言之隱。也不求他們能給我什麼補償，只求能來醫院做一次配型檢測，給我一次活下去的機會」。

在2025年11月與朋友的聊天中，周和瑤提到：「（爸媽）明年都60了，我想等畢業先賺錢，帶她們出去綠遊，不然我怕以後會後悔。」

周和瑤童年照片。(取材自揚子晚報)
周和瑤童年照片。(取材自揚子晚報)
周和瑤是揚州大學音樂學院的學生。(取材自揚子晚報)
周和瑤是揚州大學音樂學院的學生。(取材自揚子晚報)

延伸閱讀

貴州女大生白血病病危 苦尋親生父母「骨髓配型」活命

貴州女大生白血病病危 苦尋親生父母「骨髓配型」活命
仿效呆呆 四川樂至推免費「年豬宴」吸引3萬遊客吃席

仿效呆呆 四川樂至推免費「年豬宴」吸引3萬遊客吃席
四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少
老乾媽創始人「出山救子」 3年內年營業回54億元巔峰

老乾媽創始人「出山救子」 3年內年營業回54億元巔峰

