U23亞洲杯/中男足0：4輸日本 只摘銀仍創最佳成績

在沙烏地阿拉伯舉行的2026年亞足聯U23男足亞洲杯決賽中，中國隊24日對陣日本隊。(新華社)

2026年U23亞洲杯決賽24日晚在沙烏地阿拉伯吉達上演，首次闖入該項賽事決賽的U23中國男子足球隊，在主帥安東尼奧帶領下，與衛冕冠軍的日本 隊爭冠。在大批球迷遠道而來的支持下，儘管中國男足最終以0：4輸掉比賽，但亞軍仍是U23國足歷來參賽最佳成績，而陣中多名潛力新星在賽事中的亮眼發揮，使得外界對國足一隊的未來充滿憧憬。

大公報報導，U23國足今屆亞洲杯的表現令人驚艷，小組賽雖然兩度0：0戰平伊拉克及泰國，但以1：0力挫澳洲 ，最終以小組次席躋身淘汰賽，打破歷屆皆未能取得出線資格的成績。8強賽面對連續4屆均闖入4強的烏茲別克，國足成功以0：0守和至互射12碼決勝，最終憑門將李昊的神勇發揮，以4：2勝出晉級。戰至4強賽，安東尼奧變陣與越南 搶攻，國足下半場憑藉彭嘯、向余望及王鈺棟先後建功，以3：0大勝躋身決賽，這亦是國足一隊繼2004年躋身亞洲杯決賽後，時隔22年再有「國字號男足」殺入亞洲杯賽事的決賽。

昨日一仗，國足再次擺出「5-3-2」陣式，正選球員包括把守球門的李昊，隊長胡荷韜、吾米提江、劉浩帆、彭嘯及楊希則坐鎮後防線，中場由徐彬、李鎮全及木塔力甫組成，前鋒則是王鈺棟夥拍向余望攻堅。由於常規正選中鋒拜合拉木身體不適，故位置由向余望取代。

上半場賽事，雙方打得十分積極，但國足表現較為緊張，使得失誤較多。4分鐘，李昊救出對方禁區施射，看台上不斷有身穿紅色球衣的球迷為國足加油打氣。12分鐘，日本隊大關友翔禁區施射，皮球踢中禁區球員折射入網，國足0：1落後。雖然國足曾有多次反擊機會，但最後傳球未到位。

20分鐘，小倉幸成遠射再下一城。21分鐘，彭嘯接王鈺棟角球傳中，頭槌稍微偏出。28分鐘，國足再次獲得攻門機會，可惜王鈺棟帶球突破時被對手破壞。之後雙方並無建樹，半場結束時國足暫以0：2落後。