我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「梅蘭妮亞」紀錄片1/30上映 看她在川普就職前20天生活

美學者警告台小心2026 三因素發酵推高中國對台出手誘因

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
線上平台表示，已對涉事商品先行下架復核。（取材自中原網）
線上平台表示，已對涉事商品先行下架復核。（取材自中原網）

浙江台州一對夫妻近日雙雙因全身出血被送進了醫院ICU（急重症病房），這對夫妻稱，他們是吃了網購娃娃菜後全身多處出血，妻子楊女士稱自己在ICU病房治療了一個多月才好轉，經過檢測，娃娃菜的老鼠藥濃度偏高，懷疑是娃娃菜上或包著的報紙上有老鼠藥。

商家否認指控，但後來不僅下架了娃娃菜商品還失聯。醫師診斷夫妻倆都是殺鼠劑中毒，當地警方已經介入調查。

據1818黃金眼報導，楊女士表示，她是去年12月14號通過拼多多在某網店買了8斤「娃娃菜」，花費17.48元（人民幣，下同），「16號我們煮了吃以後，第二天就開始流鼻血，口腔也出血。在當地看了門診，最後到我自己便血之後，住院第二天就暈倒了，在ICU大概待了一個星期」。

警察取樣檢驗後電話告知她，娃娃菜中檢測出有老鼠藥。楊女士稱，煮的時候都洗過，是她丈夫洗的，沖了兩遍。她聯繫商家，對方稱：「我一年賣幾千萬件東西，你跟我講蔬菜裡面有老鼠藥，那不是無理嗎？」

據報導，楊女士夫妻倆是台州天台縣人，天台縣人民醫院對楊女士的診斷是「血尿、重度殺鼠劑中毒，嗅鼠靈中毒」。目前楊女士的丈夫已經出院，楊女士被轉到杭州的浙大一院繼續治療。夫妻倆在當地醫院搶救已花不少錢，目前還沒有找到責任方。楊女士稱，那店家已經關閉了，所有東西都下架，也不接電話。

拼多多表示，已對涉事商品先行下架覆核，平台會督促商家解決客訴，全力保障消費者合法權益。

殺鼠劑中毒是日常生活中可能遇到的急症之一，尤其多見於兒童誤服等情況。常見殺鼠劑包括抗凝血類（如溴敵隆）和中樞神經毒性類等，中毒後可引起出血傾向、器官功能損害甚至死亡。

物流信息顯示，去年12月16號下午3點28分36秒，快件被代收，中間隔了兩個多小時後，其丈夫5點多下班才取貨，樓道沒有監控，買的是整箱娃娃菜，外包裝是一個紙箱子，封簽就是外面的透明膠布黏著的，紙箱沒有破損，透明膠是好的。

楊女士想起民警提過的報紙，「他說就是報紙的老鼠藥殘留是濃度最高的，這蔬菜上面可能是報紙裝了老鼠藥以後，再去包那個蔬菜，所以導致蔬菜上面有老鼠藥的成分」。目前警方已受理此案。

天台縣人民醫院醫療證明書。（取材自中原網）
天台縣人民醫院醫療證明書。（取材自中原網）
楊女士夫妻網購低價娃娃菜食用後，口腔出血、症狀急速惡化，最終昏迷送醫。(取材自微...
楊女士夫妻網購低價娃娃菜食用後，口腔出血、症狀急速惡化，最終昏迷送醫。(取材自微博)

拼多多

上一則

中國2026年經濟增長目標 預計仍將訂為5%左右

延伸閱讀

「8個8」馬年紀念鈔在浙江被領走 20元現值立飆網民眼紅

「8個8」馬年紀念鈔在浙江被領走 20元現值立飆網民眼紅
爺誤將火鍋燃料當水沖感冒藥 7歲童喝完器官衰竭進ICU

爺誤將火鍋燃料當水沖感冒藥 7歲童喝完器官衰竭進ICU
「反向作息」…浙江101歲奶奶愛吃薯片 每天追劇到凌晨2點

「反向作息」…浙江101歲奶奶愛吃薯片 每天追劇到凌晨2點
全美浙江總商會換屆 將成立全球浙商俱樂部

全美浙江總商會換屆 將成立全球浙商俱樂部

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
黑草莓堪稱草莓界的「愛馬仕」。 （取材自游民星空）

草莓界愛馬仕…中農民種出深紫「隱藏款」 1斤賣300元

2026-01-18 05:30

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅