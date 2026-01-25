浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

線上平台表示，已對涉事商品先行下架復核。（取材自中原網）

浙江台州一對夫妻近日雙雙因全身出血被送進了醫院ICU（急重症病房），這對夫妻稱，他們是吃了網購娃娃菜後全身多處出血，妻子楊女士稱自己在ICU病房治療了一個多月才好轉，經過檢測，娃娃菜的老鼠藥濃度偏高，懷疑是娃娃菜上或包著的報紙上有老鼠藥。

商家否認指控，但後來不僅下架了娃娃菜商品還失聯。醫師診斷夫妻倆都是殺鼠劑中毒，當地警方已經介入調查。

據1818黃金眼報導，楊女士表示，她是去年12月14號通過拼多多 在某網店買了8斤「娃娃菜」，花費17.48元（人民幣，下同），「16號我們煮了吃以後，第二天就開始流鼻血，口腔也出血。在當地看了門診，最後到我自己便血之後，住院第二天就暈倒了，在ICU大概待了一個星期」。

警察取樣檢驗後電話告知她，娃娃菜中檢測出有老鼠藥。楊女士稱，煮的時候都洗過，是她丈夫洗的，沖了兩遍。她聯繫商家，對方稱：「我一年賣幾千萬件東西，你跟我講蔬菜裡面有老鼠藥，那不是無理嗎？」

據報導，楊女士夫妻倆是台州天台縣人，天台縣人民醫院對楊女士的診斷是「血尿、重度殺鼠劑中毒，嗅鼠靈中毒」。目前楊女士的丈夫已經出院，楊女士被轉到杭州的浙大一院繼續治療。夫妻倆在當地醫院搶救已花不少錢，目前還沒有找到責任方。楊女士稱，那店家已經關閉了，所有東西都下架，也不接電話。

拼多多表示，已對涉事商品先行下架覆核，平台會督促商家解決客訴，全力保障消費者合法權益。

殺鼠劑中毒是日常生活中可能遇到的急症之一，尤其多見於兒童誤服等情況。常見殺鼠劑包括抗凝血類（如溴敵隆）和中樞神經毒性類等，中毒後可引起出血傾向、器官功能損害甚至死亡。

物流信息顯示，去年12月16號下午3點28分36秒，快件被代收，中間隔了兩個多小時後，其丈夫5點多下班才取貨，樓道沒有監控，買的是整箱娃娃菜，外包裝是一個紙箱子，封簽就是外面的透明膠布黏著的，紙箱沒有破損，透明膠是好的。