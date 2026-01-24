我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

下車取物被妻拖行骨折 保險拒賠 成都男提告妻子及承保公司

中國新聞組／即時報導
楊先生與妻子駕車返鄉途中，因妻子誤以為他已下車而啟動車輛，導致他被拖行數米、右腳骨折。(取材自紅星新聞)
楊先生與妻子駕車返鄉途中，因妻子誤以為他已下車而啟動車輛，導致他被拖行數米、右腳骨折。(取材自紅星新聞)

成都市民楊先生日前因一場停車意外引發保險理賠爭議。去年8月，他與妻子駕車返鄉途中，因妻子誤以為丈夫已下車而啟動車輛，導致楊先生被拖行數米、右腳骨折。事故發生後，保險公司僅依「座位險」理賠1萬元(人民幣，下同，約1400美元)，拒絕適用賠付額度較高的第三者責任險。楊先生認為自身受傷時已屬「車外第三者」，與保險公司多次協商未果後，將妻子及承保公司一併告上法庭，請求賠償醫療費、誤工費、殘疾賠償金等共計19萬元，案件預計於2月1日開庭審理。

據紅星新聞報導，事故發生於2025年8月14日，楊先生與妻子史女士駕車抵達綿竹老家附近，因未找到停車位，史女士短暫停車但未熄火。楊先生自駕駛座後方座位下車後，又依妻子提醒探身回車內取未喝完的飲料，史女士誤認車內人員已全數下車，隨即啟動車輛，造成楊先生被拖行並受傷。醫院診斷顯示，其右踝關節骨折並半脫位，後續仍需手術治療，自付醫療費已達8000餘元(約1100餘美元)。

事故發生後，當地交警部門最初出具的事故認定書，將楊先生認定為「乘客」，判定史女士負全責，保險公司遂依座位險進行理賠。其後，經司法鑑定，楊先生傷情構成十級傷殘，誤工期、護理期及營養期接近一年。

楊先生進一步申請復議後，交警部門收回原認定書並重新出具文書，明確其在事故發生時為「站立行人」，不負事故責任。楊先生持新認定書向保險公司要求重新理賠，但遭拒絕，保險公司仍主張其屬乘車人員，適用座位險並無不當。

針對爭議，車險從業人員指出，座位險與第三者責任險互斥，關鍵在於事故瞬間是否已完成下車動作。多名律師亦表示，車上人員與第三者身分可隨情境轉換，應以事故發生當下的實際空間位置判斷，交警事故認定書具較高證明力，但當事人仍須提出相應證據。由於雙方對適用險種分歧明顯，最終理賠責任與金額，仍待法院審理後依法認定。

保險 醫療費 車險

上一則

高鐵一坐就睏？實測CO2超標一倍 客服稱「可自行吸氧」被罵翻

下一則

妻出軌懷孕欲離婚 癱瘓夫不同意 岳父來當官司代理人

延伸閱讀

前韓裔市議員金貞妍 競選加州保險廳長 獲桑德斯背書

前韓裔市議員金貞妍 競選加州保險廳長 獲桑德斯背書
長輩骨質疏鬆 「稍微用力坐椅子」也可能骨折

長輩骨質疏鬆 「稍微用力坐椅子」也可能骨折
中國多城市出現連續霧霾天氣 成都狀況嚴重引民怨

中國多城市出現連續霧霾天氣 成都狀況嚴重引民怨
冬季日照不足 身體缺維生素D 一跌倒就容易骨折

冬季日照不足 身體缺維生素D 一跌倒就容易骨折

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03
南部空軍微信視頻號發布視頻，並配文：「從今以後，絕不允許有人對我大聲說話」。（視頻截圖）

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

2026-01-21 20:32
北京市超市內的顧客在結帳。 （新華社檔案照）

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

2026-01-22 11:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星