下車取物被妻拖行骨折 保險拒賠 成都男提告妻子及承保公司

楊先生與妻子駕車返鄉途中，因妻子誤以為他已下車而啟動車輛，導致他被拖行數米、右腳骨折。(取材自紅星新聞)

成都市民楊先生日前因一場停車意外引發保險 理賠爭議。去年8月，他與妻子駕車返鄉途中，因妻子誤以為丈夫已下車而啟動車輛，導致楊先生被拖行數米、右腳骨折。事故發生後，保險公司僅依「座位險」理賠1萬元(人民幣，下同，約1400美元)，拒絕適用賠付額度較高的第三者責任險。楊先生認為自身受傷時已屬「車外第三者」，與保險公司多次協商未果後，將妻子及承保公司一併告上法庭，請求賠償醫療費 、誤工費、殘疾賠償金等共計19萬元，案件預計於2月1日開庭審理。

據紅星新聞報導，事故發生於2025年8月14日，楊先生與妻子史女士駕車抵達綿竹老家附近，因未找到停車位，史女士短暫停車但未熄火。楊先生自駕駛座後方座位下車後，又依妻子提醒探身回車內取未喝完的飲料，史女士誤認車內人員已全數下車，隨即啟動車輛，造成楊先生被拖行並受傷。醫院診斷顯示，其右踝關節骨折並半脫位，後續仍需手術治療，自付醫療費已達8000餘元(約1100餘美元)。

事故發生後，當地交警部門最初出具的事故認定書，將楊先生認定為「乘客」，判定史女士負全責，保險公司遂依座位險進行理賠。其後，經司法鑑定，楊先生傷情構成十級傷殘，誤工期、護理期及營養期接近一年。

楊先生進一步申請復議後，交警部門收回原認定書並重新出具文書，明確其在事故發生時為「站立行人」，不負事故責任。楊先生持新認定書向保險公司要求重新理賠，但遭拒絕，保險公司仍主張其屬乘車人員，適用座位險並無不當。

針對爭議，車險 從業人員指出，座位險與第三者責任險互斥，關鍵在於事故瞬間是否已完成下車動作。多名律師亦表示，車上人員與第三者身分可隨情境轉換，應以事故發生當下的實際空間位置判斷，交警事故認定書具較高證明力，但當事人仍須提出相應證據。由於雙方對適用險種分歧明顯，最終理賠責任與金額，仍待法院審理後依法認定。