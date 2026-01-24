去年收入2310萬美元 米蘭冬奧谷愛凌將代表中國參賽

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
曾在北京冬奧代表中國出賽，摘下兩金一銀的谷愛凌，將再代表中國出賽米蘭奧運。（新華社）
國家體育總局23日在官網發布「體育總局冬運中心關於公示米蘭冬奧會參賽運動員名單的通知」，該名單有57名男運動員和67名女運動員，其中雪車項目含男、女各一名替補運動員，徐夢桃、齊廣璞、谷愛凌、蘇翊鳴、隋文靜、韓聰、林孝埈、劉少昂、范可新、高亭宇等前冬奧冠軍在列。

每日經濟新聞報導，此前最具變數的當屬短道速滑，除男選手劉少昂、孫龍、林孝埈和女選手王欣然、公俐、張楚桐根據積分鎖定名額外，另有男、女各兩個席位待定。在此次公布的名單中，女隊老將范可新和新秀楊婧茹入選，男隊另外兩名運動員則是上屆冬奧會銀牌得主李文龍和19歲小將張柏浩。隊中另一前冬奧冠軍劉少林落選。

值得注意的是，自由式滑雪女子U型場地、大跳台和坡面障礙技巧兩支隊伍中，都出現谷愛凌的名字，上屆冬奧會豪取兩金一銀的她，本屆仍將三線參賽，成為代表團中唯一兼項運動員。

谷愛凌近期競技狀態非常好。1月17日晚，2025-26賽季自由式滑雪世界杯瑞士萊克斯站舉行女子坡面障礙技巧決賽。中國隊運動員谷愛凌以85.13分獲得冠軍，獲得她在本賽季的首個坡面障礙技巧世界杯冠軍，這也是其個人的第20個世界杯冠軍。

2025年12月17日，「富比世」公布2025年全球女運動員收入榜單，自由式滑雪運動員谷愛凌排在第四位，她的年收入達到2310萬美元（約合1.6億人民幣），中國網球運動員鄭欽文則以2260萬美元的年收入排在第五位。

值得一提的是，由於受傷病等多方面因素影響，谷愛凌2025年參加的賽事不多，她的賽場內收入只有10萬美元左右，占總收入比率不到1%。

不過，谷愛凌的場外收入非常豐厚，紅牛、保時捷、沙夫豪森IWC萬國表、TCL等等巨頭品牌的讚助費讓她能夠躋身全球收入最高女運動員榜單的第四位。

谷愛凌 冬奧 富比世

