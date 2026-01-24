高鐵一坐就睏？實測CO2超標一倍 客服稱「可自行吸氧」被罵翻

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
余先生測量所乘高鐵車廂裡的二氧化碳濃度。（取材自法治網／受訪者供圖）

一名乘客因不解為何自己每次搭乘高鐵都會不自覺地睡著，為探究原因，近日以儀器測量高鐵二等座車廂內二氧化碳濃度，測出高達2000ppm，已遠超過國內現行室內二氧化碳濃度標準限值≤1000ppm，其認為車廂內高濃度的二氧化碳恐是引發睡意原因之一，還可能影響健康，希望高鐵能改善。但高鐵客服一句「不適可以自行吸氧」回應瞬間被罵翻，媒體評論批一味敷衍只會讓高鐵服務品質更「缺氧」。 

據法治網報導，視頻拍攝者余先生表示，自己從事空氣檢測行業方面的工作，經常出差在高鐵車廂內辦公，但往往會「控制不住睡過去了」。於是最近他用儀器測量了高鐵二等座車廂內的二氧化碳濃度。

視頻畫面顯示，乘客入座前，車廂內二氧化碳濃度在880ppm（百萬分之一，濃度單位）左右浮動；乘客入座過程中，二氧化碳濃度開始上漲；行駛一段距離後，車廂內二氧化碳濃度已超過2000ppm，此時畫面中的多數乘客也已進入睡眠狀態。

余先生說，據一項國外研究顯示，二氧化碳對大腦中樞有抑制作用，車廂內高濃度的二氧化碳可能正是引發睡意的原因之一。這一現象引發了大量網友的共鳴：難怪一坐高鐵就犯睏。

據國內現行的「室內空氣質量標準」規定，室內二氧化碳（CO₂）濃度的標準限值為≤1000ppm，視頻中車廂內的二氧化碳濃度已遠超這一限值。

據文獻資料顯示，空氣中二氧化碳濃度從600ppm升至1000ppm時，人的決策能力會顯著下降；含量升至1400ppm時，認知功能大幅下降。二氧化碳濃度可能正是遊客一上高鐵就犯睏的誘因之一。

對此，中國鐵路12306客服一位工作人員回應表示，如果在旅行途中感到不適可以「自行吸氧」。另有客服稱，車廂中央空調在行駛中會於保持恒溫前提下實時更換空氣，提供氧氣；每趟列車在出發以及到站後都會做系統檢查，空氣方面肯定是沒有問題的，有乘客檢測二氧化碳濃度變高可能確實是因為乘客密度變高。

高鐵「自行吸氧」回應隨即被罵上熱搜，網友們紛紛留言：「回應啥了？自己再測一下吧，搞清楚原因，這馬上春運了，帶氧氣罐坐車也不方便呀」，「吸氧是扯淡，空氣流通才是最重要的」，「高鐵上可以帶氧氣瓶了是吧，還自行吸氧」。

媒體也看不下去，極目新聞評論指出，12306客服顛三倒四，避重就輕的回應讓人覺得「缺氧」。如果在高鐵上連呼吸一口清新空氣都需要旅客「自行解決」，所謂的「精細化服務」又從何談起？鐵路方面應公開檢測數據，優化通風系統，用切實行動回應公眾關切。一味地敷衍了事，推卸責任，恐讓高鐵的服務形象和公眾信任更「缺氧」。 

高鐵 春運

