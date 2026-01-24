出現機率數萬分之一…山東發現「鑽石血」比「熊貓血」罕見

山東德州 市中心血站血型 參比實驗室，首次發現了一例極為罕見的Jk（a-b-）血型（俗稱「鑽石血」），這是德州市首次記錄到該血型，標誌著德州市在稀有血型篩查與臨床用血安全保障方面取得重要進展。

德州晚報報導，該發現源於「德州地區獻血者Kidd血型分布與輸血風險評估」課題研究。實驗室通過對德州地區19981例獻血者血樣進行系統篩查，僅發現這一例Jk（a-b-）血型，其稀有性遠超過人們熟知的「熊貓血」（Rh陰性血）。數據顯示，「熊貓血」在中國人群中的比率約為千分之三，而「鑽石血」的出現頻率僅為萬分之一到數萬分之一。

「鑽石血」屬於Kidd血型系統，因基因突變導致紅細胞表面完全缺失Jkᵃ、Jkᵇ及Jk3抗原。這種抗原的缺失使得擁有該血型的個體在輸血時面臨特殊風險：如果輸入普通血液，可能引發遲發性溶血反應，嚴重時危及生命。因此，此類血型的發現與建檔，對臨床安全輸血具有重要意義。

據血站專家表示，擁有「鑽石血」的市民在日常生活中與常人無異，無需特殊治療。但在輸血或妊娠等情況下需格外注意：此類個體必須輸注同型血液；若女性為Jk（a-b-）血型，胎兒可能因繼承父親抗原而引發母嬰血型不合，需孕期監測抗體並備好應急輸血方案。

此次「鑽石血」的發現，不僅為德州稀有血型庫增添了關鍵資源，也為相關人群的生命健康提供了保障。德州市中心血站表示，將繼續推進稀有血型篩查與研究，加強血型庫建設，深化輸血風險評估，為臨床用安全血、放心血構築堅實防線。