我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

出現機率數萬分之一…山東發現「鑽石血」比「熊貓血」罕見

中國新聞組／北京24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

山東德州市中心血站血型參比實驗室，首次發現了一例極為罕見的Jk（a-b-）血型（俗稱「鑽石血」），這是德州市首次記錄到該血型，標誌著德州市在稀有血型篩查與臨床用血安全保障方面取得重要進展。

德州晚報報導，該發現源於「德州地區獻血者Kidd血型分布與輸血風險評估」課題研究。實驗室通過對德州地區19981例獻血者血樣進行系統篩查，僅發現這一例Jk（a-b-）血型，其稀有性遠超過人們熟知的「熊貓血」（Rh陰性血）。數據顯示，「熊貓血」在中國人群中的比率約為千分之三，而「鑽石血」的出現頻率僅為萬分之一到數萬分之一。

「鑽石血」屬於Kidd血型系統，因基因突變導致紅細胞表面完全缺失Jkᵃ、Jkᵇ及Jk3抗原。這種抗原的缺失使得擁有該血型的個體在輸血時面臨特殊風險：如果輸入普通血液，可能引發遲發性溶血反應，嚴重時危及生命。因此，此類血型的發現與建檔，對臨床安全輸血具有重要意義。

據血站專家表示，擁有「鑽石血」的市民在日常生活中與常人無異，無需特殊治療。但在輸血或妊娠等情況下需格外注意：此類個體必須輸注同型血液；若女性為Jk（a-b-）血型，胎兒可能因繼承父親抗原而引發母嬰血型不合，需孕期監測抗體並備好應急輸血方案。

此次「鑽石血」的發現，不僅為德州稀有血型庫增添了關鍵資源，也為相關人群的生命健康提供了保障。德州市中心血站表示，將繼續推進稀有血型篩查與研究，加強血型庫建設，深化輸血風險評估，為臨床用安全血、放心血構築堅實防線。

血型 德州

上一則

她的生命定格在這個冬天…雲南月季新品種命名「嬌龍」

下一則

發7700緊急代碼 俄羅斯客機備降蘭州 傳引擎故障

延伸閱讀

極寒風暴來襲 美航班明天大規模取消…今日5件事

極寒風暴來襲 美航班明天大規模取消…今日5件事
美國冰風暴將臨 本周天然氣暴漲63%

美國冰風暴將臨 本周天然氣暴漲63%
冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期
極低溫、厚重冰雪 全國下周高峰用電需求估連7天逾13萬兆瓦創新高

極低溫、厚重冰雪 全國下周高峰用電需求估連7天逾13萬兆瓦創新高

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03
南部空軍微信視頻號發布視頻，並配文：「從今以後，絕不允許有人對我大聲說話」。（視頻截圖）

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

2026-01-21 20:32
北京市超市內的顧客在結帳。 （新華社檔案照）

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

2026-01-22 11:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星