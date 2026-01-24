她的生命定格在這個冬天…雲南月季新品種命名「嬌龍」

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
雲南月季新品種命名為「嬌龍」。（取材自南都N視頻）
雲南月季新品種、編號4815-27的「中國芯」月季的徵名活動23日提前結束，確定取名為「嬌龍」。主辦方解釋，這一名稱「凝聚著大家對賀嬌龍的深深敬意」。

南方都市報報導，雲南省花卉產業勞動競賽工作專班、雲南日報雲新聞客戶端、雲南省農業科學院花卉研究所23日發布「關於擬提前終止雲南月季新品種徵名活動並確定名稱的公告」。

公告表示，月季新品種徵名活動16日啟動，為編號4815-27的「中國芯」月季徵集名稱。活動得到社會各界熱烈響應，在網友提出的眾多名稱中，「嬌龍」斷層式領先。

經指導單位、主辦單位及承辦單位共同研究，慎重決定順應廣大網友的熱切呼聲，提前終止本次新品月季的徵名活動，正式確定其名稱為「嬌龍」。「花如其人，見花即見精神。賀嬌龍在助力鄉村振興、促進民族團結中所展現的勞模精神與團結意識，不僅在雲南、新疆兩地深入人心，也必將在更廣闊的土地上引發廣泛共鳴。」

據報導，2020年，時任新疆昭蘇縣副縣長的賀嬌龍身披紅斗篷，在雪原颯爽策馬，為當地旅遊項目代言的短視頻火遍全網。隨著賀嬌龍爆火「出圈」，她所在的昭蘇縣乃至伊犁州也被帶火，她也成為「新疆文旅推薦人」之一，帶起直播團隊朝著鄉村振興前行。

2026年1月11日15時許，因工作需要，賀嬌龍在新疆博樂市進行農產品電商銷售活動前期拍攝時，意外墜馬致頭部嚴重受傷，隨即被送往博州人民醫院救治。1月13日，賀嬌龍轉入新疆醫科大學第一附屬醫院接受重症醫學救治，1月14日，因傷勢過重，搶救無效，不幸離世。

1月19日，新疆維吾爾自治區農業農村廳召開幹部大會，教育引導全廳黨員學習賀嬌龍的先進事跡，汲取奮進力量。會議認為，賀嬌龍是從基層成長起來的新疆優秀「三農」幹部，是農業農村廳和農業農村系統的驕傲，是新疆大地上培養起來的「三農」幹部優秀典型。

「她的生命雖然定格在了這個冬天，但她的精神永遠照亮著我們前行的道路，是我們身邊最直接、最鮮活的榜樣。」

