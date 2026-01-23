我的頻道

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）
全球金屬市場正掀起新一輪上漲高潮。紐約期銀和倫敦現貨白銀均史上首次突破100美元關口，黃金連續第五個交易日刷新歷史新高，進一步逼近5000美元大關，倫銅重上1.3萬美元。繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。昔日「破銅爛鐵」裡的銅，如今在中國最大的黃金珠寶集散地深圳水貝市場，搖身一變成了「財富銅條」，有商家推出純度999.9的投資銅條，規格為1公斤，報價從人民幣200元至300元不等。

然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，與成熟的投資金條、銀條相比，銅條的價值比較低，基本上是不回收。多位水貝商家指出，投資銅條更多是一種短期炒作行為，銅條買賣的差價較大，不像金銀一樣可以按即時價格變現，銅條回收一般只能去廢品回收站，折價較大。

央視財經報導，在多個線上交易平台和直播間看到，1000克規格的銅條被貼上「財富銅條」「投資銅條」的標籤批量售賣。有的商家表示，月初才推出的投資銅條，現在日均出貨100條左右，十幾天已售出上千條。

深圳水貝市場的核心定位是黃金珠寶首飾交易，因此銅條作為工業金屬，不在經營範圍之內。目前深圳水貝多家商場已明確通知禁止銷售銅條，賣場櫃檯上不再公開陳列「投資銅條」，不過有部分商家表示，雖然櫃檯上沒有陳列，但他們可以提供銅條私下交易。

瀟湘晨報報導，投資銅條的出現，背後的主要原因是銅價大幅上漲。2025年，倫敦金屬交易所期銅價格累計漲幅超過40%，2026年以來繼續上漲近4%。

1月23日現貨銅價約每噸人民幣10.3萬元，折合每公斤僅人民幣100元左右，而水貝市場的1公斤投資銅條報價普遍在人民幣180到280元，溢價率介於80%至180%之間。這代表消費者購買的銅條中，超過一半的費用並非原料價值，而是包含了工費、商家利潤等隱性成本。

貴金屬通常指金、銀、鉑等具有高經濟價值，稀有性和良好金融屬性的金屬，銅是一種工業用途的有色金屬，不在貴金屬之列，主要價值在於廣泛的工業應用，例如電力傳輸、建築和製造業。

業內人士表示，近期市場上出現的「投資銅條」，本質是商家利用當前貴金屬價格高企的市場情緒推出的商品。銅條的投資價值極其有限，且多數商家不承諾回收，存在較高風險。

金瑞期貨研究所貴金屬研究吳梓傑表示，銅更多還是受到基本面供需的影響，它的價格也受供需的強弱決定，金融屬性相對比較弱，而且變現管道也受限，需要折價出售，因此投資銅條的性價比其實是很低，個人投資者建議不要盲目地去參與跟風。

延伸閱讀

