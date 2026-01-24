全球首款…華強北爆改iPhone Air 可插SIM卡 功能不受影響

中國iPhone Air插卡難題已被深圳華強北攻克。所更改的iPhone Air不僅支持插入實體SIM卡，功能也沒有缺失。（視頻截圖）

iPhone Air是中國首款純eSIM iPhone，並不支持實體SIM卡，使用者需要去線下營業廳辦eSIM。不過最新iPhone Air插卡難題已被深圳華強北攻克。所更改的iPhone Air不僅支持插入實體SIM卡，功能也沒有缺失。

IT之家報導，網路上近期大量出現有關「華強北給蘋果iPhone Air裝上實體SIM卡槽」的影片。從影片來看，華強北部分商家透過獨立開模，在 iPhone Air 主板底部，開出了一塊專門用於安裝實體SIM卡的區域，作為使用 iPhone 15 Pro Max的卡槽，同時更換了一個訂製馬達，利用馬達的空間來容納SIM卡；包括美版iPhone Air也可以完美改裝。

實測影片顯示，經過更改後的iPhone Air不僅能正常插入實體SIM卡，通話和聯網功能也完全正常，未受影響。

eSIM是一種將傳統SIM卡功能電子化並直接嵌入設備晶片的技術，不需插入實體SIM卡就能實現通信功能。然而eSIM在中國普及度不足、辦理遷移繁瑣等問題，iPhone Air純eSIM的設計讓不少用戶猶豫。

iPhone Air國行版本於2025年10月22日開售，該機前後均採用超瓷晶面板，中框等核心結構採用5級航空級鈦金屬打造而成，厚度0.56公分，正面配備6.5吋120Hz ProMotion刷新率面板（峰值亮度3000尼特），支持AOD 1Hz 熄屏顯示。