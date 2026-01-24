男星黃景瑜是首批太空旅客 穿越者CEO雷詩情曾是央視主持

黃景瑜將成為中國太空旅遊第一批旅客。（視頻截圖）

33歲的黃景瑜成為穿越者壹號（CYZ1）首批公開旅客中唯一一位華人明星，北京穿越者載人航太 科技公司表示，因為黃景瑜的硬漢幕形象符合公司的要求，他主演的科幻懸疑劇「夢之海」也是與航太相關；此外，公開訊息，該公司創辦人兼CEO是90後美女雷詩情，她畢業於暨南大學新聞與傳播學院播音主持專業，曾在中央電視台國際頻道主持人，但完全沒有航天科技相關學術或行業背景。

揚子晚報報導，雷詩情1994出生，暨南大學畢業後進入中央電視台，以「雷茜」的名字擔任中文國際大型頻道紀實專題節目「走遍中國」主持人，參與製作「逐夢太空 」科技專題節目；據悉，雷詩情2021年起在中國人民大學攻讀載人航太人因工程方向碩士，但百度 沒有提及她畢業了沒有，期間曾發表3篇學術論文。

所謂人因工程（Human Factors Engineering/Ergonomics），是一門結合心理學、生理學、工程學等學科的跨領域技術，旨在研究人、機器與環境之間的相互作用。

雷詩情2023年成立穿越者，成立僅一年就聲稱能在3至4年內完成亞軌道可重複使用商業載人飛船研製，並啟動太空旅遊船票預訂；天眼查資訊顯示，「穿越者」成立於2023年1月11日，是一家以從事鐵路、船舶、航空航太等運輸設備製造業為主的企業。企業註冊資本778.9275萬元（人民幣，下同，約112萬美元），實繳資本490萬元（約70萬美元）。