我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

「只送不賣」？農夫山泉生肖水炒至1999元 過期、空瓶都賣

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「生肖水」被炒至1999元一套。(取材自北京商報)
「生肖水」被炒至1999元一套。(取材自北京商報)

近期，農夫山泉馬年典藏版玻璃瓶水上市，該系列「生肖水」在二手交易平台被炒至超1680元人民幣(約240美元)一套，包含品牌方從2016年至今11年內陸續推出的限量款生肖水，而且過期、空瓶還在賣。對此，農夫山泉方面回應稱，推出11年以來，一直堅持「只送不賣」。

界面新聞報導，22日在二手平台閑魚發現，有多款農夫山泉生肖水出售信息。一位來閑魚七年的河南賣家，標價1999元出售農夫山泉猴年生肖水，產品信息顯示全新原箱。一位浙江賣家出售農夫山泉生肖紀念水，標價1萬元，產品信息寫著：「目前共有十套，部分帶水和全套包裝，部分只有空瓶。」平台信息顯示有9.6萬人瀏覽過，149人想要。

二手交易平台顯示，農夫山泉2016年款「金猴水」、2017年款「金雞水」套裝標價也達到上千元，該賣家稱，「因為早年收藏保存生肖水的人很少，尤其起初兩年的很稀缺，且每年限量推出10萬至20萬套後就停產，此後想再找，就沒那麼容易了。」

九派新聞報導，一位賣家說，這套生肖水無法集中購買，其從2016年起陸續收集而來，因明年2027年即能集滿十二生肖，其認為有一定升值空間。

對此，農夫山泉方面回應稱，生肖典藏玻璃瓶水取自長白山莫涯泉，瓶身設計耗費三年時間，推出11年以來，一直堅持「只送不賣」。該產品主要定位在於感恩回饋消費者，作為品牌與消費者溝通交流的載體，傳遞文化和祝福。

對於生肖水的獲取渠道，農夫山泉表示，全中國消費者均可以從農夫山泉官方線上渠道獲取；如農夫山泉品牌館小程序中的滿贈活動，以及農夫山泉送水到府+小程序、農夫山泉生肖水小程序中的線上抽獎方式等。

「生肖水」被炒至1999元一套。(取材自光明網)
「生肖水」被炒至1999元一套。(取材自光明網)

北京商報報導，在二手平台上，多位商家標注稱，部分生肖款僅有空瓶，部分瓶內水已過期，不能飲用。

相關話題下，有網友評論稱，「我是來看能不能賣出去的」、「這個不錯，有意思」、「大賣」。但也有不少網友評論稱，「啥都有人炒啊」、「品牌只送不賣，被黃牛拿去炒作，太可惡了」。

「生肖水」被炒至1999元一套。(取材自光明網)
「生肖水」被炒至1999元一套。(取材自光明網)

農夫山泉 河南

上一則

中國AI產業2025年規模逾1.2兆人民幣 企業逾6000家

下一則

見車受困 60歲胖東來于總跳入冰冷河中施救

延伸閱讀

3生肖命格平安福氣隨行 屬蛇擅避風險、他靠柔性化解災害

3生肖命格平安福氣隨行 屬蛇擅避風險、他靠柔性化解災害
大寒節氣4生肖注意失眠多夢 忌「出汗過多損陽氣」

大寒節氣4生肖注意失眠多夢 忌「出汗過多損陽氣」
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
2026年運勢大洗牌 3生肖被點名「一夜暴富」財神特別眷顧

2026年運勢大洗牌 3生肖被點名「一夜暴富」財神特別眷顧

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」