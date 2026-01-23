「只送不賣」？農夫山泉生肖水炒至1999元 過期、空瓶都賣

「生肖水」被炒至1999元一套。(取材自北京商報)

近期，農夫山泉 馬年典藏版玻璃瓶水上市，該系列「生肖水」在二手交易平台被炒至超1680元人民幣(約240美元)一套，包含品牌方從2016年至今11年內陸續推出的限量款生肖水，而且過期、空瓶還在賣。對此，農夫山泉方面回應稱，推出11年以來，一直堅持「只送不賣」。

界面新聞報導，22日在二手平台閑魚發現，有多款農夫山泉生肖水出售信息。一位來閑魚七年的河南 賣家，標價1999元出售農夫山泉猴年生肖水，產品信息顯示全新原箱。一位浙江賣家出售農夫山泉生肖紀念水，標價1萬元，產品信息寫著：「目前共有十套，部分帶水和全套包裝，部分只有空瓶。」平台信息顯示有9.6萬人瀏覽過，149人想要。

二手交易平台顯示，農夫山泉2016年款「金猴水」、2017年款「金雞水」套裝標價也達到上千元，該賣家稱，「因為早年收藏保存生肖水的人很少，尤其起初兩年的很稀缺，且每年限量推出10萬至20萬套後就停產，此後想再找，就沒那麼容易了。」

九派新聞報導，一位賣家說，這套生肖水無法集中購買，其從2016年起陸續收集而來，因明年2027年即能集滿十二生肖，其認為有一定升值空間。

對此，農夫山泉方面回應稱，生肖典藏玻璃瓶水取自長白山莫涯泉，瓶身設計耗費三年時間，推出11年以來，一直堅持「只送不賣」。該產品主要定位在於感恩回饋消費者，作為品牌與消費者溝通交流的載體，傳遞文化和祝福。

對於生肖水的獲取渠道，農夫山泉表示，全中國消費者均可以從農夫山泉官方線上渠道獲取；如農夫山泉品牌館小程序中的滿贈活動，以及農夫山泉送水到府+小程序、農夫山泉生肖水小程序中的線上抽獎方式等。

「生肖水」被炒至1999元一套。(取材自光明網)

北京商報報導，在二手平台上，多位商家標注稱，部分生肖款僅有空瓶，部分瓶內水已過期，不能飲用。

相關話題下，有網友評論稱，「我是來看能不能賣出去的」、「這個不錯，有意思」、「大賣」。但也有不少網友評論稱，「啥都有人炒啊」、「品牌只送不賣，被黃牛拿去炒作，太可惡了」。