比房貸便宜…中消費貸將跌至2字頭 網：是要人破產？

中國財政部 、人民銀行和金融監管總局20日聯手發布通知，將延長個人消費貸款 財政貼息至2026年12月31日，並調整範圍、領域和額度；根據新政，貼息後，部分客戶消費貸利率 可進入2%區間，甚至低於當前新發放的住房貸款。相關消息引發熱議，但網友暗諷，「漲薪和發錢間選擇放貸」、「讓人民曲線救國」。

21世紀經濟報導指出，目前不少銀行個人消費貸利率在3%至6%區間，據測算，某股份制銀行消費貸利率為3%左右，貼息一個百分點，意味個人能省下約三分之一的利息。消費貸貼息政策執行期間，消費者實際承擔的利率有望降至2%左右。

報導指出，為提振消費，個人消費貸款財政貼息政策支持力度迎來新一輪全面「更新」，有多家銀行還連夜發指引。

據報導，消費貸款貼息調整範圍、領域，信用卡帳單分期也能享受，且新政策把之前條條框框的限制都拿掉，不管是買車、裝修、買家電，還是去旅遊、報培訓班、做體檢，任何真實、合規的個人消費用途，在通過經辦機構審核後，原則上均可適用貼息政策。

此外，以前有單筆最多補貼500元人民幣(約71美元)、小額累計補貼1000元等限制。現在不管單筆金額多大，一年裡在同一家銀行總共最多能拿到3000元補貼。且經辦機構更多，在原來的23家特定機構之外，很多本地的城商行、農商行以及一些正規的消費金融公司也將加入。

報導指出，值得注意的是，部分優質客戶在享受貼息後，消費貸的實際利率可進入「2%區間」，這一水平甚至低於當前新發放的住房貸款利率。

網友也熱議新政策調整，但看來並不買帳；「現在6萬元都要靠借，一年後能有6萬元來還嗎」、「幽默，在漲薪和發錢之間選擇了放貸」、「不感興趣，我們家連信用卡都不用」、「我們就是最可憐的一批人，還出著18%的利息」、「深層次的想，錢都到哪了」、「還得上不用借，借的又還不上」、「這是要人破產嘛」。