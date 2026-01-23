我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

見車受困 60歲胖東來于總跳入冰冷河中施救

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
寶馬越野車被困汝河，于東來跳入冰水施救。(取材自極目新聞／受訪者提供)
寶馬越野車被困汝河，于東來跳入冰水施救。(取材自極目新聞／受訪者提供)

多位網友21日發布了60歲胖東來集團創始人于東來跳入冰冷河水中施救被困車輛的視頻。有現場視頻拍攝者22日表示，于東來看到有車被困後，專門返程冒寒下水施救，他真是個熱心腸的人。

極目新聞報導，據網友發布視頻顯示，一輛寶馬越野車被困河水中，河邊還有積雪，幾名男子下到齊膝蓋深的河水開始掛繩施救，其中前面一男子感嘆，「呼哇，水真涼！」並詢問蹚水過來的于東來「大哥冷不冷？」于東來連說：「不冷不冷不冷。」視頻發布者配文：「60歲，攝氏零下3度，說跳就跳進了水裡。」有許多網友表示，于總精神可嘉，要注意保重身體。

據報導，「汝州互通二手車」老闆史龍龍22日說，21日他們和于東來在汝河玩越野，下午3點左右，車隊後面有一輛寶馬越野車被困河中，于東來於是專門返程施救，跳入冰冷的河水中幫忙掛拖繩，整個施救過程持續了十分鐘左右，他在旁邊飛無人機記錄了這一救援過程。

寶馬越野車被困汝河，于東來跳入冰水施救。(取材自極目新聞／受訪者提供)
寶馬越野車被困汝河，于東來跳入冰水施救。(取材自極目新聞／受訪者提供)

據現場另一名目擊者河南瑞征二手車老闆李彬表示，當時他在被困寶馬越野車的後面，從車上拿繩子準備施救時，看到前方來了一大隊人馬，其中就有于東來，他們從前方更方便施救，他也就沒有再參與了。視頻中同樣站在水中詢問冷不冷的是他的朋友趙蔣豪，也是熱心公益的老闆。大家不到十分鐘就將寶馬救出，之前于總也救過其他被困車輛。21日大家在一起玩越野玩得很嗨，直到7點多鐘天黑了才散場。

據此前報導，于東來1966年出生，2024年自曝做了胃癌手術，肺、肝臟、結腸都被判過「死刑」，腎臟也不好，基本上身上的器官沒有一個是好的，這兩年還需要做手術。「走到這個地步太痛苦了，划不來」，「按現在的生活環境，活到80歲以上是很正常的，但是很多企業家身不由己，整天的精神緊張讓我們得到物質和榮譽，是拿身體去換的。」他提醒年輕人一定要愛惜身體。

寶馬越野車被困汝河，于東來跳入冰水施救。(取材自光明網)
寶馬越野車被困汝河，于東來跳入冰水施救。(取材自光明網)

二手車 死刑 河南

上一則

「只送不賣」？農夫山泉生肖水炒至1999元 過期、空瓶都賣

下一則

推翻先前政府命令 加拿大法院裁定TikTok可續營運

延伸閱讀

寶馬越野車受困 60歲胖東來老闆跳冰水施救

寶馬越野車受困 60歲胖東來老闆跳冰水施救
南部空軍發視頻：不許有人對我大聲說話 網酸：打嘴炮

南部空軍發視頻：不許有人對我大聲說話 網酸：打嘴炮
醫材商代刀涉密醫？中榮醫師有異見：做的比醫師好就是助力

醫材商代刀涉密醫？中榮醫師有異見：做的比醫師好就是助力
唇顎裂患者發聲：自己接受免費手術 「嫣然」做了好事

唇顎裂患者發聲：自己接受免費手術 「嫣然」做了好事

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」