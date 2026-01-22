安徽街頭現「金童玉女」AI交警 網驚：半夜遇見會嚇死

中國近幾年積極利用機器人成為交警，來減輕真人交警的負擔。(取材自人民日報)

隨著人工智慧 與機器人技術加速落地，機器人正逐步走入公共治理場域，交通執勤成為最新應用場景之一。近日，浙江杭州與安徽蕪湖相繼出現「機器人交警」上路執勤的畫面，引發社會關注。這些機器人可協助指揮交通、識別違規行為，並在部分路口與真人交警協同工作，象徵科技正重新形塑城市交通管理模式。

據央視網報導，杭州市公安局交通管理支隊近期引進名為「杭小行」的機器人交警，作為實習警員在多個路口測試執勤。該機器人可24小時在崗，透過蒐集即時交通資訊，依車流量與路口狀況變換手勢，並可在主崗時聯動紅綠燈進行指揮，在副崗時識別非機動車違法行為。警方指出，「杭小行」搭載AI 晶片、攝影機與雷達系統，經過大量交通法規與案例訓練，上線後亦能持續學習，以因應不同天候與路況需求。

同樣在安徽蕪湖，交警機器人「蕪優智警R001」也正式上崗實習，於市區核心路口參與交通指揮與秩序維護。相關單位表示，該機器人主要負責交通法規宣導、路口協同指揮、不文明行為識別與勸導，並可對闖紅燈、未繫安全帶等行為進行自動抓拍取證。透過接入號誌與交管系統，機器人可在尖峰時段分擔重複性工作，提升現場執法與服務效率。

另據媒體引述人民日報指出，蕪湖推出的「金童玉女」造型AI交警同樣引發網路熱議。報導指出，該機器人具備移動能力，可依指令前往指定地點，並與真人交警配合執勤。部分網友直呼，「如果晚上看到機器人交警指揮交通，會嚇死」、「感覺好像看到鬼」；但也有人認為機器人上路可降低交警被車撞的機率。近年來，包括四川、浙江等地，均可見機器人警務設備陸續投入巡邏與交通指揮等任務，相關應用仍持續測試與擴展中。