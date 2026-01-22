我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場轉盤前擠爆「行李懶人」這行為最讓旅客討厭

紐約護士大罷工第10天…州長、市長敦促下重啟談判

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
視頻按讚數不斷狂飆。（視頻截圖）
視頻按讚數不斷狂飆。（視頻截圖）

女兒要10元（人民幣，下同）零花錢，媽媽隨口一句玩笑，讓自己負債超百萬，還可能賠掉一套房。河南鄭州一位媽媽面對女兒向她要10元零花錢，擔心她亂花錢，隨口承諾「抖音1個讚給1塊錢」，沒想到在網友接力點讚下，沒多久就獲讚120萬，媽媽因此「負債百萬」。媽媽見「債務」隨點讚數狂飆，表情從淡定、震驚最終徹底呆滯，她當場掏出一大疊現金塞給女兒，並承諾剩下的分期付款，「如果迫不得已，就把房子抵給女兒」。

據海報新聞、中華網報導，近日重慶合川「呆呆」號召幾位網友幫忙殺年豬引來上萬人走紅。近日在河南鄭州也有一位媽媽經歷了一次小看流量的意外。她只是想通過10塊錢零花錢和女兒玩個心理遊戲，結果卻把自己變成了負債至少120萬的「老賴」。

一開始，這位媽媽吳女士念小學的女兒向她要10塊錢買文具。吳女士說，女兒平時偶爾會提出零花錢需求，這次她本想考驗孩子的耐心，同時也覺得自己的帳號平時點讚寥寥，便想出了「點讚換零花錢」的玩笑：「當時想著最多幾十個讚，既能兌現承諾，又能讓孩子明白『收獲需付出』，沒想到網友們這麼『給力』」。

媽媽拍視頻拿出一大疊現金給女兒。（取材自中華網）
媽媽拍視頻拿出一大疊現金給女兒。（取材自中華網）

吳女士隨手拍攝了一段母女對話視頻，視頻中女兒睜著期待的眼睛追問「說話算數嗎」，吳女士笑著點頭：「絕對算數，讚愈多錢愈多」。這段視頻在1月18日晚上被發布到抖音平台後，迅速引發網友共鳴。「小朋友為10元錢還要沖KPI，必須支持」、「考驗媽媽誠信的時候到了」，網友們呼朋喚友為視頻點讚，助力女兒「討薪」。

點讚數的增長速度超出了所有人的預期。1月19日清晨，吳女士打開手機時，點讚數已突破10萬，當天中午飆升至88萬，截至1月21日已達123萬且仍持續增長。「從淡定到震驚，再到有點懵，看著數字不斷跳動，感覺像做夢一樣」，吳女士在回應視頻中坦言，起初確實有些壓力，但她堅持分期兌現，先掏出了一大疊現金給女兒，還將抖音網名改為「欠女兒102萬努力還」。

視頻中，女兒抱著裝滿現金的錢罐笑得合不攏嘴，直言「沒想到真能拿到這麼多錢」。吳女士表示，剩下的會通過努力工作慢慢還，「這也是給孩子做榜樣」，並承諾「如果迫不得已的情況下，就把房子抵給女兒」。

這場意外的「債務風波」迅速衝上熱搜，相關話題閱讀量超5億，有網友調侃「這是史上最貴的零花錢」，也有網友認真支招「可以開啟直播還債，既能兌現承諾，又能創造收益」。有不少家長稱「這才是最好的家庭教育，誠信比金錢更重要」。也有網友認為這是「對網友道德綁架」、「看來是起號了，下一步要簽約出道了」。

抖音 河南 鄭州

上一則

安徽街頭現「金童玉女」AI交警 網驚：半夜遇見會嚇死

下一則

不只「不能拍蒜」？ 張小泉剪刀也斷了 剪魚時手柄斷

延伸閱讀

河南暴雪 網友排隊「致歉」氣象台：真準，錯怪你了

河南暴雪 網友排隊「致歉」氣象台：真準，錯怪你了
4吋只賣10元…河南鄉村大叔蛋糕店暴紅 真材實料受追捧

4吋只賣10元…河南鄉村大叔蛋糕店暴紅 真材實料受追捧
揭夫出軌被判「拍片道歉15天」 河南女邊上片邊曬偷情新證據

揭夫出軌被判「拍片道歉15天」 河南女邊上片邊曬偷情新證據
李湘炫富出事了？ 多個平台帳號被禁關注

李湘炫富出事了？ 多個平台帳號被禁關注

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台