繼上海後 北京去年GDP總量首破5兆人民幣大關

北京市統計局21日發布數據顯示，2025年北京實現地區生產總值人民幣5兆2073.4億元，比上年增長5.4%。（新華社）

北京市統計局21日發布數據顯示，2025年北京實現地區生產總值人民幣5兆2073.4億元，比上年增長5.4%。繼上海之後，北京成為中國第二個經濟規模突破人民幣5兆元的城市。新能源汽車、消費電子、半導體等領域發揮帶動作用，不過房地產 和民眾消費等領域仍呈現下降趨勢。

工業方面，去年北京規模以上工業增加值按可比價格計算增長6.5%。重點產業中，電腦、通信和其他電子設備製造業，汽車製造業分別增長20.2%和17.7%，新能源汽車、消費電子、半導體等領域發揮帶動作用。

而規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增加值分別增長15.5%和7.5%，新能源汽車、鋰離子電池、服務機器人、風力發電機組產量分別增長1.4倍、1.2倍、47.6%和21.6%。

服務業方面，2025年北京第三產業增加值按不變價格計算，比上年增長5.8%。其中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業實現增加值人民幣1兆2,192.4億元，增長11.0%，金融業實現增加值人民幣8,668.2億元，增長8.7%，兩個產業對北京經濟增長的貢獻率超過7成。

投資方面，固定資產投資增長5.5%。其中，反映企業生產能力擴大的設備購置投資增長66.0%，占固定資產投資的比重為32.3%，提高11.7個百分點，新一代資訊技術、半導體領域相關項目是主要帶動力量。

房地產則持續呈現低迷狀態，2025年末北京房屋施工面積10,307.8萬平方公尺，年減8.9%，其中，住宅施工面積5,149.6萬平方公尺，下降9.1%。全年商品房銷售面積1041.0萬平方公尺，下降6.9%，其中住宅銷售面積724.0萬平方公尺，下降7.9%。

消費方面仍顯示民眾消費意願減弱或能力不足，2025年北京市場總消費額比上年增長1.6%。其中，服務性消費額在資訊、交通等領域帶動下，增長5.0%；實現社會消費品零售總額人民幣1兆3677.0億元，下降2.9%，降幅比前三季度收窄2.2個百分點；且2025年北京居民消費價格下降0.1%，其中，消費品價格下降0.3%，服務價格同比持平。