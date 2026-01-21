4吋只賣10元…河南鄉村大叔蛋糕店暴紅 真材實料受追捧

河南一處藏在偏僻村裡的蛋糕店，因價格實在、用料講究而意外走紅。(視頻截圖)

河南 周口市西華縣一處藏在村裡的蛋糕店，近日因價格實在和用料講究而意外走紅網路。店內紙杯蛋糕定價僅1元(人民幣，下同)一個，4吋蛋糕10元，6吋蛋糕29.9元，最大的8吋蛋糕售價50元。價格便宜卻不影響品質，讓這家位於偏僻村落的小店迅速吸引大量網友和城裡顧客前去購買。

人民日報報導，店主李大叔早年學過烘焙，出外打工多年因放心不下年邁父親而返鄉，他在自家院子裡開蛋糕店，一方面方便照顧家人，另一方面也免去了房租成本。李大叔表示，開店初衷並非追求高利潤，而是希望提供價格合理、用料安心的蛋糕，「畢竟農村消費水平有限，如果貴了，沒人買」。

雖然價格便宜，但李大叔對用料絲毫不馬虎，他採用國產動物奶油與乳脂製作蛋糕，水果則從本地批發市場新鮮採購便宜，而一個10元的4吋蛋糕，其包裝盒成本就要1.5元。李大叔坦言，自己並未料到蛋糕店會火爆起來：「原以為城裡顧客偏愛水果款，沒想到大家更青睞牡丹、荷花等老式裱花蛋糕。」

報導稱，這些蛋糕款式既有吉祥寓意，又勾起不少人的童年記憶，店鋪走紅後，每天訂單量大增，李大叔忙得不可開交，兩個兒子也辭去工作回家幫忙，父子三人從早忙到晚，單日收入可達數百元。儘管需求量激增，李大叔仍堅持不漲價，甚至考慮限購，以確保每一份蛋糕的品質。

李大叔強調，「跑這麼遠來的顧客，必須吃到高品質蛋糕。」他秉持的理念是，用心做好每一塊蛋糕，讓甜味不僅停留在舌尖，更能傳遞溫暖的人情味。他日前在網路發布視頻稱，1月18日暫停營業一天，原因是材料不夠要去採買，怕遠道而來的顧客吃不上蛋糕。不過，由於當天是周末，來店顧客太多，李大叔怕大家失望，最終還是開門營業了。

據報導，李大叔的小店走紅並非偶然，成功之道在於成本控制、品質保障與人情味。他用自家房屋省去高額房租，選用本地新鮮食材降低採購成本，既照顧了鄰里，也不追求花哨包裝和昂貴裝潢。小小蛋糕店就像一個窗口，讓人們看到鄉村的煙火氣與生活溫度。