我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

4吋只賣10元…河南鄉村大叔蛋糕店暴紅 真材實料受追捧

中國新聞組╱北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
河南一處藏在偏僻村裡的蛋糕店，因價格實在、用料講究而意外走紅。(視頻截圖)
河南一處藏在偏僻村裡的蛋糕店，因價格實在、用料講究而意外走紅。(視頻截圖)

河南周口市西華縣一處藏在村裡的蛋糕店，近日因價格實在和用料講究而意外走紅網路。店內紙杯蛋糕定價僅1元(人民幣，下同)一個，4吋蛋糕10元，6吋蛋糕29.9元，最大的8吋蛋糕售價50元。價格便宜卻不影響品質，讓這家位於偏僻村落的小店迅速吸引大量網友和城裡顧客前去購買。

人民日報報導，店主李大叔早年學過烘焙，出外打工多年因放心不下年邁父親而返鄉，他在自家院子裡開蛋糕店，一方面方便照顧家人，另一方面也免去了房租成本。李大叔表示，開店初衷並非追求高利潤，而是希望提供價格合理、用料安心的蛋糕，「畢竟農村消費水平有限，如果貴了，沒人買」。

雖然價格便宜，但李大叔對用料絲毫不馬虎，他採用國產動物奶油與乳脂製作蛋糕，水果則從本地批發市場新鮮採購便宜，而一個10元的4吋蛋糕，其包裝盒成本就要1.5元。李大叔坦言，自己並未料到蛋糕店會火爆起來：「原以為城裡顧客偏愛水果款，沒想到大家更青睞牡丹、荷花等老式裱花蛋糕。」

報導稱，這些蛋糕款式既有吉祥寓意，又勾起不少人的童年記憶，店鋪走紅後，每天訂單量大增，李大叔忙得不可開交，兩個兒子也辭去工作回家幫忙，父子三人從早忙到晚，單日收入可達數百元。儘管需求量激增，李大叔仍堅持不漲價，甚至考慮限購，以確保每一份蛋糕的品質。

李大叔強調，「跑這麼遠來的顧客，必須吃到高品質蛋糕。」他秉持的理念是，用心做好每一塊蛋糕，讓甜味不僅停留在舌尖，更能傳遞溫暖的人情味。他日前在網路發布視頻稱，1月18日暫停營業一天，原因是材料不夠要去採買，怕遠道而來的顧客吃不上蛋糕。不過，由於當天是周末，來店顧客太多，李大叔怕大家失望，最終還是開門營業了。

據報導，李大叔的小店走紅並非偶然，成功之道在於成本控制、品質保障與人情味。他用自家房屋省去高額房租，選用本地新鮮食材降低採購成本，既照顧了鄰里，也不追求花哨包裝和昂貴裝潢。小小蛋糕店就像一個窗口，讓人們看到鄉村的煙火氣與生活溫度。

隨著訂單量持續增加，李大叔表示，會繼續保持原有價格，確保每一位顧客都能享受到高品質蛋糕。這家鄉村蛋糕店的故事，也成為網路上一則治癒人心的勵志案例。

河南一處藏在偏僻村裡的蛋糕店，因價格實在、用料講究而意外走紅。(視頻截圖)
河南一處藏在偏僻村裡的蛋糕店，因價格實在、用料講究而意外走紅。(視頻截圖)

河南

上一則

距終點百米倒地…「破三大神」跑者重慶馬拉松猝死

下一則

WEF／何立峰將會貝森特 中履諾已買1200萬噸美國黃豆

延伸閱讀

🎙️火鍋、紅燒肉、芝士蛋糕…節假日吃太好 這些風險你知道嗎？

🎙️火鍋、紅燒肉、芝士蛋糕…節假日吃太好 這些風險你知道嗎？
史丹利情人節限定版隨行杯 靈感來自蛋糕裱花

史丹利情人節限定版隨行杯 靈感來自蛋糕裱花
「沒吃感覺沒過節」西班牙三王節國王蛋糕漲6.8%仍賣翻

「沒吃感覺沒過節」西班牙三王節國王蛋糕漲6.8%仍賣翻
料理功夫/南瓜巴斯克乳酪蛋糕

料理功夫/南瓜巴斯克乳酪蛋糕

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲