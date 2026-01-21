我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

87家央企一把手薪酬 無人破百萬 網諷：怎應付子女留學

中國新聞組／北京21日電
中國國家電網董事長、黨組書記的張智剛以98萬元成為2024年度央企負責人應付年薪第一高。（取材自​微博）
中國國家電網董事長、黨組書記的張智剛以98萬元成為2024年度央企負責人應付年薪第一高。（取材自​微博）

中國國務院國資委網站日前披露監管的87家央企負責人2024年度薪酬信息，新華社指出，這是國資央企持續抓好重點領域信息公開、回應公眾關心關切的重要舉措。最引人注目的反差出現在汽車行業，一汽董事長邱現東和東風汽車董事長楊青的稅前年薪分別僅為90.97萬元（人民幣，下同，約13萬美元）和86.86萬元（約12.4萬美元），遠低於公眾預期，甚至不及部分民營車企技術骨幹的薪資水平。

綜合大風新聞、每日經濟新聞報導，根據國資委考核分配局資料，央企負責人稅前薪酬由應付年薪加上社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分，再加上其他貨幣性收入。其中，應付薪酬由國務院國資委核定。就「應付年薪」來看，已公布的87家央企一把手2024年度應付年薪90萬元以上有19人，但未有1人超過百萬元。

此次公開覆蓋能源、通信、汽車等領域87家央企，薪酬呈現明顯行業分化，其中以能源與通信領跑。

綜合梳理可見，一把手應付年薪數額前10名大致在94萬元至98萬元區間。2024年3月從總經理升任國家電網董事長、黨組書記的張智剛以98萬元（約14萬美元）成為2024年度央企負責人應付年薪第一高。緊追其後的是中國石油董事長、黨組書記戴厚良（97.85萬元），中國海油董事長、黨組書記汪東進（96.69萬元），中國華能董事長、黨組書記溫樞剛（96.17萬元）等。

汽車產業方面，一汽、東風董事長應付年薪分別為90.97萬、86.86萬；公益類企業最低，中國林業集團、華僑城集團董事長年薪僅43.85萬元，不足能源類一半。

針對央企一把手薪酬，有網友提出尖銳疑問，「不足百萬年薪如何支撐北京高端房產、子女留學費用？」暗示可能存在未公開的隱性福利或兼職收入。另有觀點指出，央企負責人享有醫療、住房等非貨幣福利，但此次未詳細披露。

但也有報導指出，央企負責人薪酬信息披露已經10年，需要強調的是，央企負責人薪酬並非只漲不降。例如中國遠洋海運集團董事長、黨組書記萬敏較上一年度減了1.12萬元；保利集團董事長、黨委書記劉化龍也少了1.39萬元。

醫療保險 國務院 貨幣

上一則

滬罕迎大降雪 京低温創今冬紀錄 網：你是北京不是北極

下一則

中駐倫敦使館申請炒作7年 英：美反覆插手是主要障礙

延伸閱讀

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭
被疑傳性病 美留學英國富少刺死華裔女友 判謀殺罪成

被疑傳性病 美留學英國富少刺死華裔女友 判謀殺罪成
小紅書禁用台網友哀號 6大功能難取代：像中文Google

小紅書禁用台網友哀號 6大功能難取代：像中文Google
越南難民來寫書

越南難民來寫書

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲