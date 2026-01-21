87家央企一把手薪酬 無人破百萬 網諷：怎應付子女留學

中國國家電網董事長、黨組書記的張智剛以98萬元成為2024年度央企負責人應付年薪第一高。（取材自​微博）

中國國務院 國資委網站日前披露監管的87家央企負責人2024年度薪酬信息，新華社指出，這是國資央企持續抓好重點領域信息公開、回應公眾關心關切的重要舉措。最引人注目的反差出現在汽車行業，一汽董事長邱現東和東風汽車董事長楊青的稅前年薪分別僅為90.97萬元（人民幣，下同，約13萬美元）和86.86萬元（約12.4萬美元），遠低於公眾預期，甚至不及部分民營車企技術骨幹的薪資水平。

綜合大風新聞、每日經濟新聞報導，根據國資委考核分配局資料，央企負責人稅前薪酬由應付年薪加上社會保險、企業年金、補充醫療保險 及住房公積金的單位繳存部分，再加上其他貨幣 性收入。其中，應付薪酬由國務院國資委核定。就「應付年薪」來看，已公布的87家央企一把手2024年度應付年薪90萬元以上有19人，但未有1人超過百萬元。

此次公開覆蓋能源、通信、汽車等領域87家央企，薪酬呈現明顯行業分化，其中以能源與通信領跑。

綜合梳理可見，一把手應付年薪數額前10名大致在94萬元至98萬元區間。2024年3月從總經理升任國家電網董事長、黨組書記的張智剛以98萬元（約14萬美元）成為2024年度央企負責人應付年薪第一高。緊追其後的是中國石油董事長、黨組書記戴厚良（97.85萬元），中國海油董事長、黨組書記汪東進（96.69萬元），中國華能董事長、黨組書記溫樞剛（96.17萬元）等。

汽車產業方面，一汽、東風董事長應付年薪分別為90.97萬、86.86萬；公益類企業最低，中國林業集團、華僑城集團董事長年薪僅43.85萬元，不足能源類一半。

針對央企一把手薪酬，有網友提出尖銳疑問，「不足百萬年薪如何支撐北京高端房產、子女留學費用？」暗示可能存在未公開的隱性福利或兼職收入。另有觀點指出，央企負責人享有醫療、住房等非貨幣福利，但此次未詳細披露。

但也有報導指出，央企負責人薪酬信息披露已經10年，需要強調的是，央企負責人薪酬並非只漲不降。例如中國遠洋海運集團董事長、黨組書記萬敏較上一年度減了1.12萬元；保利集團董事長、黨委書記劉化龍也少了1.39萬元。