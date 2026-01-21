我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

再拓新賽道…京東深圳建美術館 2027年底開幕

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電商巨頭京東集團20日宣布成立京東美術館，選址深圳灣超級總部基地，預計於2027年底開幕。(取材自微信)
電商巨頭京東集團20日宣布成立京東美術館，選址深圳灣超級總部基地，預計於2027年底開幕。(取材自微信)

在入局外送與旅遊產業後，中國電商巨頭京東集團宣布成立京東美術館，選址深圳灣超級總部基地，預計於2027年底開幕。分析指出，這是京東在文化產業布局上的新措施，判斷旨在拓展跨領域藝術體驗，並藉由整合集團資源拓展文化消費新賽道。

京東微信公眾號「京東黑板報」指出，京東美術館是一所當代視覺、表演藝術及文化機構，所在建築面積超過1萬平方米，京東將其稱為「畫境之城」，將配備專業展覽空間及設施，滿足沉浸式裝置展示、現場表演、參與式工作坊及創意零售等需求。同時，京東美術館將以「以藝術與科技鏈接世界」為定位，依托展覽、教育、研究、出版、委託創作及收藏，聯結藝術家及公眾群體，聚焦跨學科藝術體驗。

京東透露，京東美術館由前台北當代藝術博覽會（Taipei Dangdai）聯合總監（2019年至2025年）岳鴻飛（Robin Peckham）擔任執行館長。岳鴻飛說：「京東的故事是中國科技浪潮中無法忽視的一頁，很榮幸能助力其開啟新的文化篇章。而當下的深圳，是探索藝術與科技交融最理想的舞台。」

在正式開幕前的兩年籌備期間，京東美術館將推出「京東美術館開箱計畫」，計畫將聯動藝術家、策展人、建築師及京東員工與親友，以京東標誌性快遞箱為創作媒介，呈現快閃工作坊及巡迴展覽。京東表示，2026年將陸續公布公開徵集、巡展及員工內部福利項目細節。

「藝術新聞中文版」微信公眾號提到，深圳灣超級總部基地位於南山區，是深圳市規畫等級最高的城市重點片區之一，基地用地面積達1.17萬平方米，總開發建築面積約520萬平方米，規畫就業人口約25萬。京東美術館依托該基地及京東集團資源，可保障建設及運營基礎。

報導並指，南山後海基地亦吸引阿里巴巴、字節跳動等企業布局，並有大型綜合體項目由騰訊落地，部分藝術人才如皮力、田霏宇與岳鴻飛等也陸續南移至大灣區，將深圳及大灣區的藝術管理、策展與專業人才集聚效應進一步放大。

另，有分析表示，京東美術館的成立被視為京東加碼文化產業的一步。京東此前與其創辦人劉強東的妻子章澤天及時尚雜誌VOGUE有過跨界聯動，外界普遍認為此舉或與章澤天在時尚與文化領域的資源積累存在關聯，可能讓京東與相關領域形成協同效應，拓展文化消費新賽道。

京東集團20日宣布成立京東美術館，預計於2027年底開幕。有分析認為，京東美術館...
京東集團20日宣布成立京東美術館，預計於2027年底開幕。有分析認為，京東美術館的成立被視為京東加碼文化產業的一步。（路透）

微信 灣區 章澤天

上一則

中國地產夢破滅 海南海花島變「死區」 購物中心、高樓全荒廢

下一則

河南暴雪 網友排隊「致歉」氣象台：真準，錯怪你了

延伸閱讀

深圳員工拒絕年會表演 「不給面子」被開除 法院這樣判

深圳員工拒絕年會表演 「不給面子」被開除 法院這樣判
章澤天播客上線 首集對談劉嘉玲 兩小時預告片播放量破萬

章澤天播客上線 首集對談劉嘉玲 兩小時預告片播放量破萬
AI玩具潛力大 京東、華為搶打造互動IP爆款

AI玩具潛力大 京東、華為搶打造互動IP爆款
不願只當家庭主婦？ 32歲章澤天曬工作照 要進軍播客了

不願只當家庭主婦？ 32歲章澤天曬工作照 要進軍播客了

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲