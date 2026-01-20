我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

上海「大寒」降大雪 民眾興奮拍照：很久沒看到了

記者謝守真／上海即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為上海徐家匯商圈立體步行系統（天橋連廊），20日降下大雪時，該區域養護人員已在地面鋪上防滑稻草蓆，民眾撐傘行走，也有人伸手感受雪花。(記者謝守真／攝影)
圖為上海徐家匯商圈立體步行系統（天橋連廊），20日降下大雪時，該區域養護人員已在地面鋪上防滑稻草蓆，民眾撐傘行走，也有人伸手感受雪花。(記者謝守真／攝影)

1月20日為二十四節氣中最後一個節氣「大寒」，寒潮南下影響華東地區，上海市區上午出現今冬以來首場降雪，截至目前，降雪仍呈間歇性持續。「上海居然下這麼大的雪，真的很久沒看到了。」1月20日清晨，上海市區出現降雪，不少民眾一早外出拍照，有人直呼「很久沒看到這麼大的雪」，也有人形容，一覺醒來仍能看到雪勢持續，「實際雪量比想像中大蠻多的」。

本報記者20日上午在上海中心區域之一的徐家匯美羅城周邊天橋，發現橋上聚集不少民眾停下腳步拍照，部分民眾甚至攜帶長鏡頭相機取景拍攝雪景。實際上，從周邊街道一路走來，沿途均可見民眾駐足拍照，也有人專程外出記錄降雪畫面。

徐家匯商圈的立體步行系統（天橋連廊）現場養護人員向記者表示，考量橋面材質為不防滑地板，為避免行人滑倒，相關單位已將整個區域的地板先行灑布工業鹽，加速積雪融化，並在上下樓出鋪上防滑用的稻草蓆。「現在只是先灑鹽讓雪融掉，後續如果氣溫再降、怕結冰，等會兒我們工人還會繼續鋪設防滑措施。」

1月20日為二十四節氣中最後一個節氣「大寒」，寒潮南下影響華東地區，上海市區上午...
1月20日為二十四節氣中最後一個節氣「大寒」，寒潮南下影響華東地區，上海市區上午出現今冬以來首場降雪，截至目前，降雪仍呈間歇性持續。圖為上海徐家匯商圈天橋連廊上的燈籠，受降雪影響，燈籠表面覆上一層薄雪。(記者謝守真／攝影)

該名人員指，上海平時少有明顯這麼大的降雪，「上海好幾年沒下這麼大的雪，很多人看到都很興奮，今早到現在已經好多人在這兒拍照」，因此安全問題更為重要。

一名在上海工作多年的台青向記者表示，這並非第一次在上海市區看到雪，但印象中上一次已是2023年，當時雪勢與持續時間都不如今日。「今天真的下得比較大、也比較久，一興奮就出門了，結果忘了帶雨傘。」她笑稱，上海難得出現肉眼可清楚看到的雪景，讓人印象深刻。

另有一名來自浙江、目前在上海工作的民眾表示，清晨看到市區下起如鵝毛般的雪花感到相當驚喜，「上海居然下這麼大的雪，真的很久沒看到了。」她說，看到不少路人停下來拍照，朋友圈也是一堆朋友「刷屏（洗版的意思）」。

圖為上海徐家匯商圈立體步行系統（天橋連廊），20日上午十時許，該區域的座位已覆蓋...
圖為上海徐家匯商圈立體步行系統（天橋連廊），20日上午十時許，該區域的座位已覆蓋白雪。(記者謝守真／攝影)

也有居家工作的民眾指出，清晨一開始降雪時仍在休息，起初並未特別留意，直到醒來後發現窗外仍可見雪勢，並看到同事分享的影片，才意識到實際雪量「比想像中大蠻多的」，感到意外。

氣象方面，新民晚報提到，19日夜至今晨，上海多個郊區及市區徐家匯站陸續出現小雪，浦東、嘉定、崇明、寶山、虹口、楊浦、奉賢等多區皆觀測到降雪。氣象部門表示，今日上海陰有時有小雪或小雨夾雪，氣溫全天低位運行，最高氣溫約4度。

澎湃新聞則引述上海市氣象部門消息指，20日早晨，本市多個郊區及徐家匯站均出現小雪，偏北風4至5級、陣風6級，濕冷感明顯。氣象部門提醒，雨雪天氣可能造成道路濕滑，民眾外出需留意交通安全。

圖為上海核心區域之一的徐匯區，20日上午，雪花緩緩落下。(記者謝守真／攝影)
圖為上海核心區域之一的徐匯區，20日上午，雪花緩緩落下。(記者謝守真／攝影)

上一則

年豬宴變鬧劇 重慶「呆呆」家門口「發財土」1斤賣200元

下一則

房市持續低迷 中國新成屋、二手房跌幅均擴大

延伸閱讀

密西根大雪 I-196公路連環撞 多人受傷道路封閉

密西根大雪 I-196公路連環撞 多人受傷道路封閉
最強寒流報到 日氣象廳警告大雪恐降5天

最強寒流報到 日氣象廳警告大雪恐降5天
最強寒流壟罩全美「體感溫度直降零下30度」 將凍到這時候

最強寒流壟罩全美「體感溫度直降零下30度」 將凍到這時候
小長假遇連日降雪 曼哈頓華埠街頭人潮不減 店家受影響程度不一

小長假遇連日降雪 曼哈頓華埠街頭人潮不減 店家受影響程度不一

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」