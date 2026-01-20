上海「大寒」降大雪 民眾興奮拍照：很久沒看到了

圖為上海徐家匯商圈立體步行系統（天橋連廊），20日降下大雪時，該區域養護人員已在地面鋪上防滑稻草蓆，民眾撐傘行走，也有人伸手感受雪花。(記者謝守真／攝影)

1月20日為二十四節氣中最後一個節氣「大寒」，寒潮南下影響華東地區，上海市區上午出現今冬以來首場降雪，截至目前，降雪仍呈間歇性持續。「上海居然下這麼大的雪，真的很久沒看到了。」1月20日清晨，上海市區出現降雪，不少民眾一早外出拍照，有人直呼「很久沒看到這麼大的雪」，也有人形容，一覺醒來仍能看到雪勢持續，「實際雪量比想像中大蠻多的」。

本報記者20日上午在上海中心區域之一的徐家匯美羅城周邊天橋，發現橋上聚集不少民眾停下腳步拍照，部分民眾甚至攜帶長鏡頭相機取景拍攝雪景。實際上，從周邊街道一路走來，沿途均可見民眾駐足拍照，也有人專程外出記錄降雪畫面。

徐家匯商圈的立體步行系統（天橋連廊）現場養護人員向記者表示，考量橋面材質為不防滑地板，為避免行人滑倒，相關單位已將整個區域的地板先行灑布工業鹽，加速積雪融化，並在上下樓出鋪上防滑用的稻草蓆。「現在只是先灑鹽讓雪融掉，後續如果氣溫再降、怕結冰，等會兒我們工人還會繼續鋪設防滑措施。」

1月20日為二十四節氣中最後一個節氣「大寒」，寒潮南下影響華東地區，上海市區上午出現今冬以來首場降雪，截至目前，降雪仍呈間歇性持續。圖為上海徐家匯商圈天橋連廊上的燈籠，受降雪影響，燈籠表面覆上一層薄雪。(記者謝守真／攝影)

該名人員指，上海平時少有明顯這麼大的降雪，「上海好幾年沒下這麼大的雪，很多人看到都很興奮，今早到現在已經好多人在這兒拍照」，因此安全問題更為重要。

一名在上海工作多年的台青向記者表示，這並非第一次在上海市區看到雪，但印象中上一次已是2023年，當時雪勢與持續時間都不如今日。「今天真的下得比較大、也比較久，一興奮就出門了，結果忘了帶雨傘。」她笑稱，上海難得出現肉眼可清楚看到的雪景，讓人印象深刻。

另有一名來自浙江、目前在上海工作的民眾表示，清晨看到市區下起如鵝毛般的雪花感到相當驚喜，「上海居然下這麼大的雪，真的很久沒看到了。」她說，看到不少路人停下來拍照，朋友圈也是一堆朋友「刷屏（洗版的意思）」。

圖為上海徐家匯商圈立體步行系統（天橋連廊），20日上午十時許，該區域的座位已覆蓋白雪。(記者謝守真／攝影)

也有居家工作的民眾指出，清晨一開始降雪時仍在休息，起初並未特別留意，直到醒來後發現窗外仍可見雪勢，並看到同事分享的影片，才意識到實際雪量「比想像中大蠻多的」，感到意外。

氣象方面，新民晚報提到，19日夜至今晨，上海多個郊區及市區徐家匯站陸續出現小雪，浦東、嘉定、崇明、寶山、虹口、楊浦、奉賢等多區皆觀測到降雪。氣象部門表示，今日上海陰有時有小雪或小雨夾雪，氣溫全天低位運行，最高氣溫約4度。

澎湃新聞則引述上海市氣象部門消息指，20日早晨，本市多個郊區及徐家匯站均出現小雪，偏北風4至5級、陣風6級，濕冷感明顯。氣象部門提醒，雨雪天氣可能造成道路濕滑，民眾外出需留意交通安全。