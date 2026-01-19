「最快女護士」辭職後首戰 重慶馬拉松跑出這個成績

我的頻道

中國新聞組／北京19日電
1月18日，張水華衝線並完賽。(取材自紅星新聞／視覺中國圖)
1月18日，張水華衝線並完賽。(取材自紅星新聞／視覺中國圖)

「最快女護士」張水華重返馬拉松賽場了，18日她參加重慶馬拉松，以2小時30分51秒排名女子組國際第六、國內第四。這是她從醫院辭職後的首戰，離個人最佳成績差了十幾秒，對於這次的表現，她說能安全順利完賽，成績比預期要好，很滿意。

極目新聞報導，張水華原本是福建福州一家醫院編制內的護士，之所以出現在公眾視野，是因為去年8月她在哈爾濱馬拉松獲得國內女子組冠軍後，受訪時哽咽著希望領導支持她調休，瞬間引發爭議。之後張水華所屬醫院通報，對張水華違規兼職取酬、以虛假理由獲取調休問題警告處分6個月，並不能參與2025年評優。2026年1月2日，張水華宣布從醫院辭職。

張水華坦言，去年8月在哈爾濱接受採訪後，網路上的聲音很多，她在家人和朋友的鼓勵下心態慢慢恢復，開始選擇不理會這些雜音，「我的性格是無所謂的，知道很多人支持我，大家也會催我直播關心我的狀態，希望我開心快樂。過去的就過去了，把自己以後的道路好好規畫，好好地往前走就行了。」

張水華之所以熱愛跑步，源於2017年的馬拉松志願者經歷。當時她被跑友們衝線後純粹的開心打動，自己也開始嘗試跑步，最初很累很枯燥，但她與朋友們互相鼓勵一起跑，一步一步實現自己的PB（個人紀錄）目標，從中收獲了成就和滿足，慢慢地就堅持了這麼多年。

對張水華來說，跑步是一件會上癮的事，「2024年夏天，我很糾結要不要放棄跑步，但不跑了以後感覺渾身沒勁，身上各種毛病都出來了，如果讓我別跑步了，我做不到」。

在王岢眼中，妻子長期跑步養成了堅韌的性格，但人很單純。對於外界雜音，王岢像一堵牆一樣擋在了張水華的身前，「他不會讓我看評論，私下自己還去處理一些不好的聲音，經常很晚才回家，他的壓力比我大，平時家裡的事情也是他在弄，他瘦了很多。」張水華說。

張水華(右)與丈夫王岢。(取材自極目新聞)
張水華(右)與丈夫王岢。(取材自極目新聞)

相較於「最快女護士」這個標籤，張水華更希望大家叫她的名字——水華。這是她第三次參加重慶馬拉松，賽道沿途，大家用重慶話喊著「水華加油，水華雄起」，讓她覺得很開心。

許多人好奇張水華未來會不會成為全職跑者？王岢說，妻子現在才辭職沒多久，他們過年前會調整狀態，陪陪家裡人，更遠的打算則需要從長計議。有網友建議她拍攝跑步拉伸等相關教學視頻，夫妻倆表示，他們很樂意傳播跑步知識，會認真思考和接納。

張水華在重慶參加馬拉松比賽。(取材自極目新聞)
張水華在重慶參加馬拉松比賽。(取材自極目新聞)

