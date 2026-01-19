春運車票開賣 估發送5.4億人次 1原因出現提前返鄉潮

我的頻道

中國新聞組／北京19日電
號稱地表最大的人口移動，中國春運火車票19日起開始發售，自2月2日開始為期40天，預計發送5.39億人次，年增5.0％。圖為旅客在揚州東站進站乘車。（新華社）
不到一個月就是農曆春節，號稱地表最大人口移動的中國春運將自2月2日至3月13日結束，為期40天，春運首日火車票今起發售，全國鐵路預計發送旅客5.39億人次，同比增長5.0%。今年出現特殊的提前返鄉潮，其中有不少是因經濟下行帶來訂單減少、失業等情況被迫提前返鄉的打工人、企業員工。不過今年長達9天號稱「史上最長春節假期」也帶來出遊潮，據統計，春節國內遊預訂人次同比增長近20%，出境遊同比增長近80%，都超去年同期。

據大公報報導，中國國家鐵路集團有限公司表示，估計節前客流高峰日預計為2月13日（臘月廿六），節後客流高峰日預計為2月23日（正月初七）。國鐵集團客運部負責人表示，鐵路部門將根據客流需求梯次投放運力，預計客流高峰期單日最高可安排開行旅客列車超1.4萬列，客座能力同比增長5.3%。

綜合明報、每日經濟新聞報導，今年也出現了不少提前返鄉過年人潮，有分析稱，返鄉潮提前是就業市場變化、返鄉創業趨勢等多因素疊加的結果，不論是失業的年輕人還是「沒工開」的農民工，「返鄉止損」折射城市就業壓力與成本攀升。經濟下行和中美經貿戰等因素帶來就業市場收縮，不少製造業訂單減少，有的工廠提前從元旦就開始放假放到2月底，導致農民工、企業員工收入中斷，被迫提前返鄉過年。

知名的深圳水貝市場也有一些商家決定提前休息返鄉，原因是「以前一天能成交幾十單，現在不到之前的一半，業務量直接斷崖式下滑」。在水貝銀座經營黃金批發業務的張先生表示，近日黃金稅的徵收直接推高購金成本，一些水貝市場裡的商家們提前放春節假期。這一現象很快引發網友熱議，「今年最早一批回家過年的竟然是水貝商家」的調侃在社交平台廣泛傳播。

另據澎湃新聞報導，隨著全國多地高校學生陸續開啟寒假，已有第一批「搶跑」春節檔的學生出發返鄉。去哪兒旅行大數據研究院分析，2026年9天假期的「史上最長春節假期」顯著拉升旅行熱度，據去哪兒統計，截至1月14日，春節期間熱門城市酒店預訂量同比漲七成，封關後的海南寒假至春節期間酒店預訂量同比去年增長超1.5倍。

去哪兒的報告顯示，此前放假安排公布後，已經出現過一次預訂高峰，近日隨著寒假啟動，春節旅行預訂再迎一波集中增長。截至目前，寒假及春節假期出遊預訂人次已超去年同期。其中，春節國內遊預訂人次同比增長近20%；春節出境遊預訂人次同比增長近80%。

春節 春運

