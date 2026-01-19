西貝關店事件 官媒發話：網路輿論不能成企業發展短板

我的頻道

中國新聞組／北京19日電
西貝關店事件，中國官媒發聲了；示意圖。（中新社資料照片）

知名連鎖餐廳西貝創辦人賈國龍和網紅企業家羅永浩近日因隔空互懟被社群平台微博禁言。賈國龍昨再透過朋友圈繼續發聲，這次對此前羅永浩曾稱西貝使用冷凍西藍花（青花菜）一事再做澄清。兩人的口水戰這次讓官媒人民日報也看不下去了，發文評論西貝關店事件稱「網路輿論環境不能成為企業發展的短板」，文中稱，羅永浩們、賈國龍們、新浪微博等平台們，都有要汲取教訓的地方，誰違背「營造清朗的網路空間」守則，誰終將受到嚴厲懲罰。

賈國龍近日宣布一次關閉西興全國102間門店，因羅永浩指控其使用預製菜致西貝生意大跌，同時在微博發文要求羅永浩道歉，還預告要在微博全面反擊羅永浩的「重大污衊誹謗」，引來羅永浩嘲諷「沒見過企業僅因為被黑就倒閉的」。雙方在微博上發文隔空互懟不到一天就雙雙被微博禁言，新浪微博CEO王高飛還特別發文稱要兩人論戰不要占用公共資源。

不過，據每日經濟新聞，賈國龍昨通過朋友圈再發聲，繼之前發布的回應再發布了「回應三」，文中稱西貝選用的冷凍有機無農殘西藍花屬市面最高品級區間，即使有大規模採購優勢，其價格也比市面普通西藍花高80%至120%。「這種西藍花出口歐美日韓，曾為亞運會專用，與山姆、盒馬等超市的西藍花同款。採用超低溫急凍技術，在不添加任何防腐劑的情況下，有效減緩維生素流失，保留礦物質與膳食纖維。全程冷鏈運輸，確保最高標準的食品安全」。

賈國龍還附上了2025年9月羅永浩在微博發布的對西貝有機西藍花保質期24個月的質疑，當時羅永浩表達疑問稱：「如何僅使用冷凍技術，不用防腐劑的情況下，給有機西藍花的保質期做到24個月？並且還能用它做成適合給兒童食用的菜肴？」

這場口水戰也驚動了人民日報發出評論指出，網路輿論環境已成為影響企業生存環境乃至中國經濟發展環境的重要因素。對企業，當然可以批評，但必須客觀理性，對別有用心者必須警惕。西貝事件早已超出口水戰，羅永浩們、賈國龍們、新浪微博等平台們，都有要汲取教訓的地方，「營造清朗的網路空間」絕不是一個虛設的命題，而是各方必須時刻答好的共同答卷，誰違背了這一守則，誰終將受到嚴厲懲罰。

文中說，讓網路輿論環境更清朗，讓罵戰變討論，回歸理性，共同推進企業與行業良性發展，才是這道思考題應有的落點。

