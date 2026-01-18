我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定

重慶美心集團為漲薪20元致歉 網友卻肯定「37年初心」

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
致歉信張貼在公司公告欄內。(取材自封面新聞）
致歉信張貼在公司公告欄內。(取材自封面新聞）

近日，重慶美心集團一份關於2026年度調薪的致歉信受到關注。信中稱，今年公司決定為基層員工漲20元月薪，並對漲幅較低表達歉意，「非常抱歉，對不起大家」。重慶美心集團人力資源部負責人廖坤稱連續37年加薪，今年只加20元，是因為去年經營壓力確實大，但37年以來，為基層員工年年漲薪的底線一直沒破。對此，多數網友表示，「20元不是重點，37年初心不改難能可貴」。

綜合封面新聞、瀟湘晨報報導，此前，重慶美心發布致全員信：公司感到非常抱歉，對不起大家，2026年月薪人員工資調增標準為20元/月人，這微薄的數字，是公司在困境中的最大心意，請見諒。

致歉信還寫道：「公司製造業應收帳款居高不下，非製造業經營不達預期。這微薄的數字，是公司在困境中的最大心意。」

但事實上，這已是該公司連續第37年為員工漲薪。「1989年公司成立時，就立下規矩，每年年初都要調一次薪。」員工楊先生表示，往年常規漲幅在150～200元之間，但近幾年受房地產行業波動、海外經濟環境等多重因素影響，公司經營面臨較大壓力。

楊先生表示，2023年公司曾因只漲50元月薪，也發過致歉信。2025年公司經營壓力大，在反覆討論後，仍決定延續傳統，「哪怕只加20元，也是向員工傳遞信心。」

官方網站顯示，重慶美心集團創建於1989年，是一家擁有逾萬名員工的大型民營企業。公司以門業研發製造為主導，業務版圖覆蓋新型環保建材、汽車門配套、地產物業、商業旅遊等多個領域。

其產品遠銷全球各地，工程項目遍及中國、美國、英國、法國、波蘭及南亞、東南亞等40多個國家和地區，出口銷售額超1.8億美元，年銷售總額突破40億人民幣。

對於此次微幅漲薪，美心集團工作人員表示，調薪主要針對的是公司基層員工。工作人員坦言，公司曾擔心「漲太少反而讓員工覺得沒面子」，但最後綜合考量，坦誠溝通、尊重員工的知情權更為重要。

致歉信。(取材自封面新聞）
致歉信。(取材自封面新聞）

東南亞 波蘭 房地產

上一則

不應領高薪？中知名公益人年領73萬惹議 民政部回應了

下一則

內蒙包鋼分廠發生爆炸事故 已救出5名傷者

延伸閱讀

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌
重慶女「不會殺豬」上網求助 千人驅車趕來 10萬人在線圍觀

重慶女「不會殺豬」上網求助 千人驅車趕來 10萬人在線圍觀
中拚2030年載人登月 28航天員首次完成6天5夜洞穴訓練

中拚2030年載人登月 28航天員首次完成6天5夜洞穴訓練
在漆黑洞穴裡駐留6天⋯中國28名太空人重慶接受特訓用意曝光

在漆黑洞穴裡駐留6天⋯中國28名太空人重慶接受特訓用意曝光

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅