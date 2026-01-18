馬年春晚首彩排 預告「頂流」機器人將再登台

我的頻道

中國新聞組／北京18日電
蛇年春晚，機器人上台秧歌隊。（央視畫面截圖）
中央廣播電視總台「2026年春節聯歡晚會」17日順利完成首次彩排。各類型節目與創新技術應用、舞美視覺設計等要素完成融合，各環節流程銜接順暢，晚會整體效果初顯。繼蛇年春晚扭秧歌的智能機器人躋身「頂流」後，機器人將再度登上春晚舞台，用科技範和新鮮感的創意火花彰顯中國科技進步的新氣象。

香港大公報報導，央視馬年春晚堅持「歡樂吉祥、喜氣洋洋」的主基調，以「騏驥馳騁 勢不可擋」為主題，在文化滋養與科技賦能下，呈現活力滿滿、蒸蒸日上的新時代奮進氣象。

央視馬年春晚從中華優秀傳統文化中汲取智慧和力量，將寓意自強不息、銳意進取的生肖馬元素巧妙融入創作，堅持「思想＋藝術＋技術」融合傳播，不斷拓寬藝術表達邊界。舞美設計中，靈活運用AI、AR、XR等科技手段，在虛實之間營造出「人在景中、景隨人動」的沉浸立體式視覺效果。以「馬」的紋樣造型演繹的藝術裝置，構成萬馬奔騰、起伏錯落的舞台空間。原創歌曲節奏明快，唱出駿馬般意氣風發的精神面貌；戲曲節目根據傳統程式「趟馬」，創新編排情景化馬舞，一招一式盡顯颯爽英姿。

中央廣播電視總台「2026年春節聯歡晚會」17日順利完成首次綵排。(取材自央視)
春節 香港 AI

