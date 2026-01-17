防蹭穿與惡意退貨 商家超長「防盜繩」對付「白嫖黨」

有網友在網上分享的「防蹭繩」。（取材自哈爾濱日報）

中國電商 平台服裝商家為防消費者「蹭穿」，繼在衣服上懸掛「比臉還大的吊牌」之後，近日再出新招，推出了「升級版」，即至少半米甚至一兩米長的超長「防盜繩」，由於防盜繩固定處無法隱藏，始終外露，防消費者利用「7天無理由退貨」政策漏洞穿完退貨的效果，比能塞進衣服裡的大吊牌還佳，既能阻擋想蹭穿的「白嫖黨」，設計也較為美觀，普通顧客也能順利試衣，已有多個商家採用。

據上游新聞報導，湖南長沙一名消費者在網上發帖稱，近日網購某品牌羽絨服時發現，商家為防「蹭穿」與惡意退貨再出新招，推出了「防盜繩」。網帖配圖顯示，一根寬約1厘米的白色緞帶從衣袖穿入，與衣服下擺相連，白緞帶上印有提示語：「全新商品，摘除無售後」、「如標籤被摘除或篡改，本店將不支持退貨，謝謝理解」。

長沙消費者發帖稱，網購衣服時發現商家推出了「防盜繩」。（取材自上游新聞）

該帖引發熱議：「支持商家，在不影響試穿的前提下，標識愈明顯愈好，作為消費者也不希望收到被穿過很久的衣服」、「我還覺得商家做得不夠醒目」、「比大吊牌好，不影響正常試穿」、「只有小偷才會嫌別人家的鎖太結實」等，梳理評論發現，絕大多數網友對此設計表示支持。

「我昨天收到的衣服也有『防盜繩』」，重慶消費者周女士說，她購買的衣物與發帖消費者屬同一店鋪，不過她買的是一件馬甲。經測量，這條「防盜繩」長約60厘米，被固定在袖洞和側門襟處，無法隱藏，始終外露，根本目的是防止「蹭穿」。冬季衣物較厚，即便掛大吊牌，也有買家能將其藏在衣內，穿完即退。而「防盜繩」形成閉環，總會暴露在衣服表面。她很贊同商家這一設計，稱試衣體驗也變好了。

推出「防盜繩」的女裝商家客服表示，長緞帶實際名稱是長條防盜扣，要功能和目的相同，均為防止部分消費者試穿、「蹭穿」後退貨，「不止我們，很多商家都在採用」。出於成本考慮，目前僅價格較高的款式使用，仍有部分產品沿用大吊牌設計。

據悉，部分消費者利用「7天無理由退貨」政策的漏洞，網購時填寫旅遊地為收貨地址，收到商品後不剪吊牌直接穿戴，行程結束前申請退貨，實際占用商品的時間超過了14天(7天退貨期加上7天寄回緩衝期)。女裝行業的退貨率超過50%，直播電商的退貨率甚至高達80%。