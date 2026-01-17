我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

中國蘋果「舊換新」最高折抵5800元人民幣 華為、小米手機也可換

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國蘋果官網顯示，蘋果調整了iPhone、iPad、Mac等設備以舊換新折抵價，華為、小米等安卓機型也被納入折抵範圍。圖為iPhone 17。(路透)
中國蘋果官網顯示，蘋果調整了iPhone、iPad、Mac等設備以舊換新折抵價，華為、小米等安卓機型也被納入折抵範圍。圖為iPhone 17。(路透)

中國蘋果官網顯示，蘋果調整了iPhone、iPad、Mac等設備以舊換新折抵價，推出手機最高可以折抵5800元人民幣（約837.6美元），華為、小米等安卓機型也被納入折抵範圍。

證券日報報導，首都企業改革與發展研究會理事肖旭表示，2026年中國手機廠商將面臨著成本上漲與市占擠壓的雙重挑戰，手機行業將迎來新一輪洗牌。同時從各大品牌發布的新品計畫來看，技術與產品創新步伐並未放緩，人工智慧與手機的深度融合，被視為最關鍵的發展方向。

根據蘋果發布的Apple Trade In換購計畫顯示， iPhone 16 Pro Max中國區最高可抵5800元人民幣； iPad Pro最高可抵5800元，iPad Air最高可抵3500元； MacBook Pro最高可抵6050元，Mac Pro最高可抵1萬4000元。

此外，Huawei Mate X5最高可抵2850元；Huawei Mate 70 Pro+ 最高可抵2750元；Oppo Find X8 Pro最高可抵1700元；Vivo iQOO 13最高可抵1600元；Xiaomi 15 Pro最高可抵1600元。

Apple重複使用及循環利用計畫，是蘋果公司於2015年3月31日在中國推出的電子產品回收專案，初期支持iPod、iPad及iPhone4以上機型折抵換購新設備。用戶可通過線下評估舊機價值補差價換新。

此外，蘋果官網介紹，推出的iPhone「年年煥新」計畫能讓消費者能升級iPhone，並提供AppleCare+服務計畫的保障。在購買符合條件的iPhone第3個月起到第15個月末期間，都能以此iPhone原購買價格至少50%的折抵優惠來升級換購新iPhone。

2025年，全球智慧手機市場在波動中畫上句號，廠商出貨量排名也在激烈的存量博弈中再度生變。國際數據公司IDC 14日最新發布的「全球季度手機跟蹤報告」數據顯示，2025年第4季度全球智慧手機出貨量年增2.3%，達到3.3億支；2025年，全球智慧手機出貨量達到12.6億支。

中國市場方面，2025年智慧手機市場出貨量約2.8億支，年減0.6%。其中，華為位居出貨量榜首，市占重回第1；蘋果、vivo、小米、OPPO則占據全年出貨量前5的其餘4席。

每日經濟新聞報導，2026年的智慧手機市場多重挑戰並存，供應鏈成本高成為最大的不確定性因素。根據市場研究機構Counterpoint Research發布的報告，記憶體市場行情已經超過2018年的歷史高點，供應商議價能力達到歷史最高水準，預計2026年第1季市場價格將上漲40%至50%，第2季繼續上漲約20%。

第一手機界研究院院長孫燕飆表示，記憶體是智慧手機的核心部件之一，價格上漲將直接推高物料清單（BOM）成本。對於庫存周轉率較低的二線品牌來說，衝擊更加嚴重，相關廠商面臨「將漲價轉嫁給消費者」或「自我消化壓縮利潤」的兩難抉擇。

因此，尋找新的增長引擎與構建彈性供應鏈成為行業共識。其中人工智慧與手機的融合創新，成為各大廠商布局的方向。主流廠商新發機型均已將端側大模型作為核心賣點。從文本、圖像生成到更複雜的場景感知與交互，AI正從功能點綴演變為底層能力。

iPhone Apple 供應鏈

上一則

揭夫出軌被判「拍片道歉15天」 河南女邊上片邊曬偷情新證據

下一則

免簽政策下 外國病患紛赴中就醫 旅遊紅利?資源掠奪?

延伸閱讀

相隔5年 華為手機銷量重返中國第一

相隔5年 華為手機銷量重返中國第一
相隔5年...華為重奪中國手機市場銷量冠軍 市占率16.4%

相隔5年...華為重奪中國手機市場銷量冠軍 市占率16.4%
蘋果Siri導入谷歌Gemini 馬斯克批：不合理的權力集中

蘋果Siri導入谷歌Gemini 馬斯克批：不合理的權力集中
2025年IFS美國專利授權榜出爐 台積電第2、華為第4超越蘋果

2025年IFS美國專利授權榜出爐 台積電第2、華為第4超越蘋果

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議