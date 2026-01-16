遭傳移民美國 奧運冠軍劉翔稱愛國熱血：造謠者站出來

42歲奧運冠軍劉翔被爆移民美國，霸氣回應「哪裡好都不如家好」。（取材自微博）

近日網傳42歲奧運 冠軍、前110米欄運動員劉翔移民 美國，引發廣泛關注。對此，劉翔昨通過個人社媒帳號發視頻霸氣回應，強調「哪裡好都不如家好」，「中國人愛中國」，並在視頻中自稱「愛國熱血小青年」，調侃要讓造謠者「站出來，我保證不打他」。相關報導認為，劉翔的回應直接粉碎了持續發酵的移民謠言，話題「劉翔回應移民美國」昨一度衝上微博熱搜第一。

據九派新聞、香港01報導，去年12月起有網傳消息指「劉翔全家移民美國」，並提到已「買房產定居」、「逃避輿論壓力」、「轉移生活重心」等內容。部分自媒體將劉翔退役後低調的生活方式，以及他曾赴美進行跟腱治療的經歷，將這些正常行程解讀為「移民前兆」。

對此，劉翔於2025年12月31日發布在雲南旅行的視頻中予以否認。

談及移民傳聞，劉翔在視頻中以輕鬆語氣反問，「我一個愛國熱血小青年，我移民？到哪兒去移民？」還調侃稱，「誰說的？站出來，我保證不打他」，後面再強調，「哪裡好都不如家好」，「中國人愛中國，記住了」。

劉翔在旅行影片中回應移民傳聞。（小紅書@我是劉翔）

2025年12月，有網民在貴州偶遇劉翔和妻子旅行，目擊他「穿著休閒裝與妻子漫步棧道」的鬆弛狀態；此前半年劉翔也一直在社交平台分享國內的遊玩動態，目前他的IP地址顯示為雲南。有網民稱，劉翔社群媒體上的IP地址，常年穩定地標註著「上海」二字，偶爾跳轉為「安徽」是去探訪妻子的老家，這位曾經的「亞洲飛人」如今腳步慢了下來，帶著妻子走遍中國山水。

劉翔1983年7月13日出生於上海市，是中國前110米欄運動員，是中國體育田徑史上、也是亞洲田徑史上第一個集奧運會、室內室外世錦賽、國際田聯大獎賽總決賽冠軍和世界紀錄保持者於一身的田徑運動員。

2004年雅典奧運會男子110米欄決賽，劉翔以12秒91的成績打破了奧運會紀錄，追平了由英國選手Colin Jackson創造的世界紀錄奪冠。2015年2月3日，劉翔出任北京國際田聯世界田徑錦標賽的推廣大使。同年4月7日，劉翔正式宣布退役。