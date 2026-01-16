回頭看一眼悲劇就不會發生…媽躲著不露面 9歲女童哭暈猝死

九歲女童疑因情緒崩潰、激動暈倒，送醫不治。（視頻截圖）

湖南一名九歲女童因父母離異，近日在與媽媽外出遊玩後，媽媽將孩子送回爸爸家後，擔心女兒不捨，選擇偷偷離開，並刻意躲起來不讓女兒找到，女童疑因情緒崩潰、激動暈倒，送醫不治；網民們直接炸了鍋——好好的孩子，怎麼就因為媽媽躲著不露面沒了呢？

綜合媒體報導，根據現場監視器畫面，女童發現媽媽不見後，情緒激動地追出門找媽媽，在停車場內不斷呼喊「媽媽」、四處奔跑尋找，但媽媽並未回應，甚至躲在汽車後方，避免被女兒找到。之後女童疑因情緒崩潰、過度激動暈倒，送醫不治。醫院診斷死因為心因性休克。

女童姑姑指出，孩子平時健康無病史，認為孩子媽媽當時若不是那麼決絕地離開「哪怕能回頭看一眼」，悲劇或許可以避免。

女童媽媽不堪輿論，據報導在網路上還原當天情況，相關截圖在網上被大量轉傳。女童媽媽稱，她當時已將女兒送回到前夫家門口，事後不放心，還多次傳訊、打電話確認，男方家都回應「已經接到人了」，但實際上根本沒到家。不少網友痛批：「不是送到父親家門口了嗎，父親人呢」。

相關視頻在網路引發熱議，有網民留言稱「太心疼了」、「真的有人會因傷心而死，叫心碎綜合症」，也有部分網民提出疑問：「情緒激動的後果這麼嚴重嗎？」

網民們在評論區吵翻天。有人指著媽媽罵：「離異不是藉口，連好好說再見都做不到，配當媽嗎？」也有人說爸爸家也有責任：「交接孩子的時候，怎麼沒人在旁邊看著？孩子跑出去都沒人攔著。」