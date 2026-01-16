我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

回頭看一眼悲劇就不會發生…媽躲著不露面 9歲女童哭暈猝死

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
九歲女童疑因情緒崩潰、激動暈倒，送醫不治。（視頻截圖）
九歲女童疑因情緒崩潰、激動暈倒，送醫不治。（視頻截圖）

湖南一名九歲女童因父母離異，近日在與媽媽外出遊玩後，媽媽將孩子送回爸爸家後，擔心女兒不捨，選擇偷偷離開，並刻意躲起來不讓女兒找到，女童疑因情緒崩潰、激動暈倒，送醫不治；網民們直接炸了鍋——好好的孩子，怎麼就因為媽媽躲著不露面沒了呢？

綜合媒體報導，根據現場監視器畫面，女童發現媽媽不見後，情緒激動地追出門找媽媽，在停車場內不斷呼喊「媽媽」、四處奔跑尋找，但媽媽並未回應，甚至躲在汽車後方，避免被女兒找到。之後女童疑因情緒崩潰、過度激動暈倒，送醫不治。醫院診斷死因為心因性休克。

女童姑姑指出，孩子平時健康無病史，認為孩子媽媽當時若不是那麼決絕地離開「哪怕能回頭看一眼」，悲劇或許可以避免。

女童媽媽不堪輿論，據報導在網路上還原當天情況，相關截圖在網上被大量轉傳。女童媽媽稱，她當時已將女兒送回到前夫家門口，事後不放心，還多次傳訊、打電話確認，男方家都回應「已經接到人了」，但實際上根本沒到家。不少網友痛批：「不是送到父親家門口了嗎，父親人呢」。

相關視頻在網路引發熱議，有網民留言稱「太心疼了」、「真的有人會因傷心而死，叫心碎綜合症」，也有部分網民提出疑問：「情緒激動的後果這麼嚴重嗎？」

網民們在評論區吵翻天。有人指著媽媽罵：「離異不是藉口，連好好說再見都做不到，配當媽嗎？」也有人說爸爸家也有責任：「交接孩子的時候，怎麼沒人在旁邊看著？孩子跑出去都沒人攔著。」

還有很多人吐槽急救知識太缺了：「現在好多人連心肺復蘇都不會，真遇到事只能看著」、「公共場所連個急救設備都少見，普及急救知識太重要了」。

九歲女童疑因情緒崩潰、激動暈倒，送醫不治。（視頻截圖）
九歲女童疑因情緒崩潰、激動暈倒，送醫不治。（視頻截圖）

上一則

艾未未返國「揚中抑歐」 海外民運人士酸：回黨國母親懷抱多驕傲

下一則

湖北男上交青銅劍獲200元 博館惹群嘲「含淚賺199800」

延伸閱讀

賓州亞裔男遭ICE拘押 因毒品戒斷症送醫3天後不治

賓州亞裔男遭ICE拘押 因毒品戒斷症送醫3天後不治
曹西平猝死引外界關注 急診醫提醒：胸悶、頭痛勿忽視

曹西平猝死引外界關注 急診醫提醒：胸悶、頭痛勿忽視
無明確病史⋯藝人曹西平家中病逝 醫：猝死成因多與心臟疾病有關

無明確病史⋯藝人曹西平家中病逝 醫：猝死成因多與心臟疾病有關
日本研究12月至2月為入浴猝死高峰期 泡澡注意事項曝光

日本研究12月至2月為入浴猝死高峰期 泡澡注意事項曝光

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願