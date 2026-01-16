吳艷妮獲聘「周恩來班」輔導員 嗆「討厭我的人請繼續」

我的頻道

中國新聞組／北京16日電
吳豔妮分享個人成長故事。（取材自德陽巴川中學官網）
中國女子田徑選手吳艷妮近日被四川德陽巴川中學聘為課外輔導員，她鼓勵學生勇敢做自己，不能被外在的言論束縛，並稱自己就是這麼做的。在被問到網路上的批評聲時，吳艷妮更霸氣回應，稱「喜歡我的人會非常喜歡我，討厭我的人請你們繼續就好了。」

綜合體壇周報等媒體報導，今年28歲的吳艷妮一直是媒體關注焦點，上季的最後一戰，她在全運會跨欄決賽中獲得亞軍，進入休賽期的她把精力放在休養、恢復和參加活動上。14日吳艷妮現身四川德陽巴川中學，受聘成為該校「周恩來班」課外輔導員的她親切與在場師生互動，她鼓勵學生勇敢做自己，不能被外在的言論束縛，希望學生們每天都能活在快樂當中。

在接受媒體採訪時，吳艷妮再度回應網路上的批評聲音，她坦言：「喜歡我的人會非常喜歡我，討厭我的人請你們繼續就好了」，展現霸氣一面。

吳艷妮表示，自己已經打破了大眾對運動員的刻板印象，「現在網上有些風評，褒貶不一的，我覺得不用在乎，我做好自己該做的就行了。我一直都說，我在做這個項目或這個事業的時候，我要告訴我自己，永遠不要被外界影響自己，一直要保持一個不忘初心的信念，堅持下去。」

吳艷妮強調，自己能站在世界大賽的舞台上為國爭光，已經足夠，「我覺得不在乎名次，也不在乎成績，只要我能站上國際賽場，在我看來就是贏。」

據了解，此次德陽巴川中學「弘揚競技運動精神，傳承紅色體育基因」為主題隆重舉行體育文化交流活動，除吳艷妮外，另邀請全運會冠軍劉英蘭、延安大學紅色體育文化研究專家楊學達教授參加。吳艷妮在現場對學子喊話，鼓勵他們不要害怕流汗吃苦。

運動員吳豔妮與巴川學子提問互動。（取材自德陽巴川中學官網）
