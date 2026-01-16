洞庭湖蘆葦藝術季藏殺鳥陷阱 設計者道歉 主辦單位急拆

英國皇家藝術學院的SSG團隊設計的作品「浮土」被質疑有鳥類撞擊風險。（取材自紫牛新聞）

在湖南嶽陽君山島景區舉辦的第三屆洞庭蘆葦藝術季，吸引國內外藝術家設計了15組藝術裝置，其中一件名為「浮土」的作品使用了大量鏡面材料，被質疑有鳥類撞擊風險。設計者起初回應稱該作品所用材料鳥撞風險低，且所在區域鳥類密度極低，引來更多專業人士批評。輿論發酵後，藝術節主辦單位表示已經立即啟動拆除工作，設計者也在社群媒體平台公開道歉。

揚子晚報報導，第三屆洞庭蘆葦藝術季12月6日開幕，來自英國皇家藝術學院的SSG團隊設計了一件名為「浮土」的作品，用9.5米高鏡面不銹鋼塔承託一塊44x3.5米的天然蘆葦與水生植物，寓意將一整塊濕地「抬升」到空中，蘆葦不再紮根於泥土，卻依然保留著自然的記憶。鏡面結構繪製天空、霧氣與湖面，讓真實與虛擬的邊界變得模糊。

作品亮相後，有網友評論說：「看起來很棒，但很擔心鳥類、昆蟲和其他生物會撞上去，這個問題是否被考慮和研究過？」科普部落客徐可意也表示，洞庭湖是全球八條候鳥遷徙通道之一，根據官方統計，2024至2025年冬季，共有超過40萬隻水鳥選擇在洞庭湖越冬，在鳥類的核心家園中植入大面積人造鏡面，無異於另一種方式的「炸山」，因為鏡面或玻璃幕牆會反射出天空、雲朵和蘆葦蕩的影像，可能會被鳥類當作天空而撞上去。她呼籲相關機構立即重新評估。

針對各界質疑，社群平台曾出現一則設計團隊的回應，稱「浮土」只展示一個多月，並設置於乾燥蘆葦灘，距離候鳥主要越冬、覓食與飛行區域約2公里，鳥類密度極低；根據現場觀察，對鳥類構成的風險極低，在項目實施過程中未觀察到任何鳥類撞擊、受傷或死亡事件。然而該回應受到專業人士批評，目前已被刪除。

崑山杜克大學李彬彬教授團隊對中國鳥類撞擊建築物事件進行了持續多年的研究，他表示，「浮土」所用材料的鏡面反射效果非常強，所以鳥撞風險非常高，「尤其它還像鏡子一樣，能把周邊的植被包括蘆葦都映射出來，對於鳥類來說，只要有這種鏡面效果，都非常容易撞上去。」李彬彬認為，從設計者的回應可以看到，這個作品還是以人類中心主義為主，對其他生命可能存在漠視。

曾在浙江大學和耶魯大學學習生態學專業、目前為自然紀錄片導演的王寧婧則表示，設計團隊的回應表現出「傲慢」。

隨著輿論發酵，主辦藝術季的岳陽市文化旅遊開發有限公司表示，他們高度重視這個問題，活動期間有人24小時在現場值守，未發現鳥撞事件。關注到有鳥撞風險後，決定將這件藝術作品進行拆除，目前已經立即啟動相關工作。

SSG團隊15日中午也透過社群媒體表示道歉，「感謝大家的指正和關心，作品現已在拆除中，萬幸目前沒有導致任何鳥類的傷亡，我們的本意也絕非破壞和傷害。未來，我們將在創作中優先考慮自然生態保護，確保不再發生類似的事件。」