Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

湖北男上交青銅劍獲200元 博館惹群嘲「含淚賺199800」

中國新聞組／北京16日電
湖北一名男子挖到一把疑似青銅劍。（視頻截圖）
湖北浠水縣一名畢姓男子近日在工地挖出一把疑似青銅劍，在官方「提醒」下交給浠水縣博物館，館方初判是戰國時期文物，給了畢男200元（人民幣，下同，約28.7美元）獎勵。事件經媒體報導後衝上熱搜，大批網民質疑「既是戰國時期文物，為何博物館只給上交人200元？」儘管館方解釋200元僅是表彰性獎勵，非對文物本身價值的認定，仍引來不少網民群嘲「別成南京博物院涉盜賣文物翻版」，「不要多年後又出現在哪個拍賣會或哪位少爺家裡了」。

綜合快科技、網易報導，湖北浠水縣畢男稱，他是5日在工地工作時挖到這把劍，上前扒開泥土發現是一柄古樸的青銅劍，劍柄是獨特竹節樣式，因工作繁忙未及時上交。而據相關網傳截圖，畢男疑在挖到青銅劍後，接到了當地文物局的陳書記發的提醒短信，告訴他這個屬於國家，千萬不要去買賣。要他盡快交，博物館會給予一定獎勵。

看到簡訊之後，畢男說，雖是非常不捨，還是在昨天、也就是發現的10天後上交給了浠水縣博物館，館方給了他200元的獎勵，稱初判可能為戰國時期文物，但正式鑑定程序尚未進行。

湖北一名男子挖到一把疑似青銅劍。（視頻截圖）
事件經報導後引發關注，不少網民質疑「戰國文物就值200？」認為相對於文物本身可能具有的巨大歷史和金錢價值，這筆錢顯得有些「寒酸」，擔心這會影響公眾未來上交文物的積極性。

浠水縣博物館則回應稱，200元是 「對公民積極上交文物行為的表彰性獎勵」，而非對文物本身價值的認定；館方已赴出土現場勘查，未發現其他古代遺跡。也有消息稱，這筆錢實質上是給畢先生報銷的油費。

據了解，依據「中華人民共和國文物保護法」第五條，中國境內地下、內水和領海中遺存的一切文物均屬於國家所有，若隱匿不報或拒不上交，尚不構成犯罪的，由文物主管機關會同公安機關追繳文物，情節嚴重的處5000元以上5萬元以下罰款。

不過館方的回應仍讓不少網民表示難以理解，紛紛想起去年底發生的南京博物院將知名收藏家龐萊臣家族捐贈的畫家仇英作品「江南春」圖卷鑑定為「偽作」卻在多年後流入拍賣市場且身價暴漲至8800萬元事件，留言嘲諷「博物館含淚賺199800」，「交上去過不了多少年，又不知道出現在哪個拍賣會或是哪位少爺家裡了」，「哈哈，你交上去，轉手博物館的人就給你賣了」，「200打發誰呢」。

湖北一名男子挖到一把疑似青銅劍。（視頻截圖）
