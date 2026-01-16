湖北男上交青銅劍獲200元 博館惹群嘲「含淚賺199800」

湖北一名男子挖到一把疑似青銅劍。（視頻截圖）

湖北浠水縣一名畢姓男子近日在工地挖出一把疑似青銅劍，在官方「提醒」下交給浠水縣博物館，館方初判是戰國時期文物，給了畢男200元（人民幣，下同，約28.7美元）獎勵。事件經媒體報導後衝上熱搜，大批網民質疑「既是戰國時期文物，為何博物館只給上交人200元？」儘管館方解釋200元僅是表彰性獎勵，非對文物本身價值的認定，仍引來不少網民群嘲「別成南京博物院涉盜賣文物翻版」，「不要多年後又出現在哪個拍賣 會或哪位少爺家裡了」。

綜合快科技、網易報導，湖北浠水縣畢男稱，他是5日在工地工作時挖到這把劍，上前扒開泥土發現是一柄古樸的青銅劍，劍柄是獨特竹節樣式，因工作繁忙未及時上交。而據相關網傳截圖，畢男疑在挖到青銅劍後，接到了當地文物局的陳書記發的提醒短信，告訴他這個屬於國家，千萬不要去買賣。要他盡快交，博物館會給予一定獎勵。

看到簡訊之後，畢男說，雖是非常不捨，還是在昨天、也就是發現的10天後上交給了浠水縣博物館，館方給了他200元的獎勵，稱初判可能為戰國時期文物，但正式鑑定程序尚未進行。

湖北一名男子挖到一把疑似青銅劍。（視頻截圖）

事件經報導後引發關注，不少網民質疑「戰國文物就值200？」認為相對於文物本身可能具有的巨大歷史和金錢價值，這筆錢顯得有些「寒酸」，擔心這會影響公眾未來上交文物的積極性。

浠水縣博物館則回應稱，200元是 「對公民積極上交文物行為的表彰性獎勵」，而非對文物本身價值的認定；館方已赴出土現場勘查，未發現其他古代遺跡。也有消息稱，這筆錢實質上是給畢先生報銷的油費。

據了解，依據「中華人 民共和國文物保護法」第五條，中國境內地下、內水和領海中遺存的一切文物均屬於國家所有，若隱匿不報或拒不上交，尚不構成犯罪的，由文物主管機關會同公安機關追繳文物，情節嚴重的處5000元以上5萬元以下罰款。