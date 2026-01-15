「被打時不疼」扇耳光大賽唯一中國女選手 嘴歪了1個月

左圖為丁苗參加扇耳光大賽被擊打瞬間，右圖為丁苗被擊打後面部腫脹。（視頻截圖、受訪者提供）

2025年10月24日，在阿聯酋阿布達比舉行的第16期Power Slap（耳光力量聯盟）比賽中，中國選手丁苗登場亮相，成為首位參加該項賽事的中國運動員。Power Slap被外界稱為「世界扇耳光大賽」，與UFC同屬TKO集團。

中國新聞周刊報導，比賽中，丁苗因兩次擊打判定犯規，最終輸掉比賽，同時也正面承受了對手一記重擊。賽事慢動作回放顯示，她被扇瞬間面部明顯變形，引發廣泛關注。賽後近三個月，丁苗在受訪時回憶，當時臉部迅速淤血、嘴巴歪斜，照鏡子發現面部嚴重腫脹，但她仍形容自己的第一感受是「不覺得疼」。

丁苗介紹，她於2025年8月與賽事官方簽約，10月迎來首秀。比賽當天，她自覺狀態良好，現場支持者主要是教練、翻譯及其家人。被擊中後的實際疼痛感低於心理預期，甚至讓她產生「還能更用力回擊」的想法。不過，由於未能準確把握合法擊打區域，最終因犯規告負。

根據賽事規則，選手只能擊打對手顴骨下方的限定區域，嚴禁攻擊太陽穴、下巴、耳朵及喉嚨，擊打時腳步不得移動，也不能以掌根發力，否則即判犯規。為此，丁苗在備戰中進行了大量針對性訓練，包括抗擊打能力、核心力量及眩暈反應訓練。她曾以嘴叼毛巾、另一端懸掛25公斤啞鈴片的方式，強化軀幹與面部穩定性，並反覆進行心理建設，模擬被重擊後的感受。

丁苗坦言，賽後面部腫脹嚴重，被打歪的嘴巴一個月後才恢復正常，這也讓她意識到「不疼」的主觀感受可能存在偏差。

在成為職業格鬥選手前，丁苗畢業於中央美術學院油畫系，曾在遊戲公司從事插畫與動畫工作，年薪約30萬元人民幣，但長期高強度工作讓她感到壓抑。因長期健身接觸巴西 柔術並參賽失利後，她逐漸投入格鬥領域，最終辭職轉行。

一位年僅21歲、因備賽降重意外去世的好友，也成為她堅定走上職業格鬥道路的重要刺激。經濟上，她曾因傷病、比賽停擺與投資失利背負債務，最終在東南亞 從事保鏢工作償還欠款。

目前，丁苗的Power Slap合同將持續至2028年2月。她表示，計畫完成合約內的比賽後，再進行若干場綜合格鬥賽事便考慮退役。截至目前，她共參加44場職業比賽，取得27勝17負的戰績。對於是否建議年輕人投身格鬥，她坦言這條路艱難無比，唯有想清楚自身熱愛與能力，才能做出選擇。