我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時報廣場麥當勞男子遭刺傷 附近1周3濺血

前市警局代理局長唐倫 控告亞當斯政府誹謗

西安華清池「貴妃出浴」雕像遭投訴不雅 網酸：心裡髒

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
西安臨潼華清池景區內的貴妃出浴雕像。(取材自微博)
西安臨潼華清池景區內的貴妃出浴雕像。(取材自微博)

西安臨潼華清池景區「貴妃出浴」雕像近日引發爭議，多名網友批評其上半身袒露「不雅觀」、「敗壞風氣」，損害楊貴妃古典形象，相關帖文迅速獲數萬關注。不過，評論區絕大多數網友都對此進行反駁，認為雕像沒有問題，「有意見」的其實是極少數。紅星評論直指，「視若無睹」就是對此最好的回擊方式。

九派新聞報導，華清池景區工作人員指出該雕像由廣州美院教授潘鶴於1991年創作，高約2米漢白玉材質，靈感來自《長恨歌》「溫泉水滑洗凝脂」，當年經地方政府文化機構審核通過，旨在營造華清池皇家園林氛圍。原本置於九龍湖，2005年遷至「海棠湯」旁，已連續展示20餘年。

工作人員進一步解釋，中國裸體藝術源遠流長，漢代的壁畫、碑刻、銅鏡等文物中，便廣泛存在裸體形象；近代發現的莫高窟文物里，也不乏女性半裸、全裸的雕塑與壁畫形象，這些均是特定歷史時期的風尚體現。

工作人員透露，景區此前已接到市民針對該雕塑的相關反映，並已將情況向上級部門報備，正待處理結果。

西安文旅局補充，華清宮為5A級景區，每年都需要參加覆核，會有專家來進行評估，此雕塑從開園一直存放至此，並不是新建設的或是新的東西。

報導指出，此前，大連中央大道曾置8米瑪麗蓮·夢露「捂裙」雕塑，源自1955年電影《七年之癢》經典捂裙擺形象，但2026年1月因商場規劃拆除。部分網友贊同移除裙底造型，認為展示女性裙底造型不妥，商場則澄清純屬業務調整。

對此，不少網友留言批評「越活越回去了」、「一些假正經的」、「維納斯怎麼不封？多事」，也有人對被馬賽克的貴妃照片搖頭，「老古板越來越多了」、「心裡髒，看什麼都髒」。

上一則

H200銷中消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

延伸閱讀

大連打卡地標 商場8米高夢露雕像被拆 網猜這個原因

大連打卡地標 商場8米高夢露雕像被拆 網猜這個原因
西安交大獲匿名校友伉儷捐1億 近年已有多筆億元級捐贈

西安交大獲匿名校友伉儷捐1億 近年已有多筆億元級捐贈
諧音「頭逆馬」不雅又涉黃？山西「倒立馬」雕塑連夜拆

諧音「頭逆馬」不雅又涉黃？山西「倒立馬」雕塑連夜拆
談藝／紐約市上百古蹟 靠6人「美容」

談藝／紐約市上百古蹟 靠6人「美容」

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

2026-01-10 07:30

超人氣

更多 >
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報

13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報