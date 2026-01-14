西安華清池「貴妃出浴」雕像遭投訴不雅 網酸：心裡髒

西安臨潼華清池景區內的貴妃出浴雕像。(取材自微博)

西安臨潼華清池景區「貴妃出浴」雕像近日引發爭議，多名網友批評其上半身袒露「不雅觀」、「敗壞風氣」，損害楊貴妃古典形象，相關帖文迅速獲數萬關注。不過，評論區絕大多數網友都對此進行反駁，認為雕像沒有問題，「有意見」的其實是極少數。紅星評論直指，「視若無睹」就是對此最好的回擊方式。

九派新聞報導，華清池景區工作人員指出該雕像由廣州美院教授潘鶴於1991年創作，高約2米漢白玉材質，靈感來自《長恨歌》「溫泉水滑洗凝脂」，當年經地方政府文化機構審核通過，旨在營造華清池皇家園林氛圍。原本置於九龍湖，2005年遷至「海棠湯」旁，已連續展示20餘年。

工作人員進一步解釋，中國裸體藝術源遠流長，漢代的壁畫、碑刻、銅鏡等文物中，便廣泛存在裸體形象；近代發現的莫高窟文物里，也不乏女性半裸、全裸的雕塑與壁畫形象，這些均是特定歷史時期的風尚體現。

工作人員透露，景區此前已接到市民針對該雕塑的相關反映，並已將情況向上級部門報備，正待處理結果。

西安文旅局補充，華清宮為5A級景區，每年都需要參加覆核，會有專家來進行評估，此雕塑從開園一直存放至此，並不是新建設的或是新的東西。

報導指出，此前，大連中央大道曾置8米瑪麗蓮·夢露「捂裙」雕塑，源自1955年電影《七年之癢》經典捂裙擺形象，但2026年1月因商場規劃拆除。部分網友贊同移除裙底造型，認為展示女性裙底造型不妥，商場則澄清純屬業務調整。

對此，不少網友留言批評「越活越回去了」、「一些假正經的」、「維納斯怎麼不封？多事」，也有人對被馬賽克的貴妃照片搖頭，「老古板越來越多了」、「心裡髒，看什麼都髒」。