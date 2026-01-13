我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

千人赴殺豬宴/網驚：重慶合川文旅1年流量 不如2頭豬

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網民的車停滿了呆呆家附近的路。(取材自小紅書)
網民的車停滿了呆呆家附近的路。(取材自小紅書)

一場原本尋常普通的農村殺年豬，就這樣演變成了一場熱鬧非凡的千人鄉村盛宴，但在集體歡的背後，卻讓人看見不一樣的風景，包括找回久違的年味和鄉土人情，以及民間傳統習俗蘊含著巨大的文旅營銷價值。

重慶

新民周刊、中新周刊報導，重慶合川女子「呆呆」家裡兩頭年豬到了要宰殺的時候，因父親年邁無力制伏生豬，她在社交平台發布視頻求助。這本是一個再尋常不過的家庭求助，樸實得帶著點可愛。可誰能料到，這條視頻引發了網友的熱捧。短短兩天，視頻點讚量突破18萬，轉發量達14萬多。

最後居然有數千名網友從天南地北組隊來到合川幫忙殺豬，一時間，這場「殺豬之約」成為2026年開年最具熱度的網路現象。既驚喜又惶恐的「呆呆」，在社交平台自嘲，「我可能是2026年第一個闖大禍的人」。

這場看似意外的流量事件，讓殺年豬這一傳統民俗重回大眾視野。在城市裡，過年可能只是簡單地吃頓飯、看看春晚，年味越來越淡。但殺年豬、吃刨豬湯，這些在鄉村再普通不過的傳統習俗，卻承載著濃濃的年味和深厚的人情。

這條毫無劇本的視頻，憑藉淳樸的訴求戳中了都市人對鄉土情誼的嚮往，才是短時間內實現病毒式傳播的關鍵。它就像一把鑰匙，打開了人們記憶的閘門，讓鄉愁找到了一個宣洩口。

面對這突如其來的「潑天富貴」流量，當地官方可說是最大受惠者。合川文旅直接帶著專業設備，來到了「呆呆」家裡，一天時間發了近十個視頻。有網友調侃，「合川文旅運營這個號一年的流量，都不如這兩頭豬」。

合川區文旅委一位工作人員表示，此次「殺豬宴」屬私人發起，12日晚上就結束了，後續是否會圍繞該主題開展更多活動，須等待區裡統籌研究。

對此，專家表示，「成功的旅遊目的地不能僅依靠一次熱搜，而是應建立一套能夠持續捕捉熱點、轉化熱點，並最終形成自身持久吸引力的市場化運營和目的地管理系統」。

上一則

全紅嬋去摘草莓 留長髮、明顯變瘦 網讚：變美少女

下一則

重慶女孩「搖人」幫殺年豬 小村擠進數千人 流量驚人

延伸閱讀

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌
不願只當家庭主婦？ 32歲章澤天曬工作照 要進軍播客了

不願只當家庭主婦？ 32歲章澤天曬工作照 要進軍播客了
重慶女「不會殺豬」上網求助 千人驅車趕來 10萬人在線圍觀

重慶女「不會殺豬」上網求助 千人驅車趕來 10萬人在線圍觀
中拚2030年載人登月 28航天員首次完成6天5夜洞穴訓練

中拚2030年載人登月 28航天員首次完成6天5夜洞穴訓練

熱門新聞

中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
日本財務大臣片山皋月。（路透）

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

2026-01-10 19:00

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場