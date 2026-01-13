老乾媽創始人「出山救子」 3年內年營業回54億元巔峰

貴州一份「年終盤點」顯示，老乾媽2024年營收接近54億元，已連續三年正增長。（取材自新周刊／視覺中國圖）

79歲的陶華碧重掌老乾媽後，3年內將企業營收從42億元人民幣(約6億美元)低谷拉回54億元巔峰，這場「出山救子」的逆襲引發全網對國民品牌存續邏輯的深度探討。

2014年陶華碧退居二線後，小兒子李妙行為降成本，將核心原料貴州辣椒（遵義辣椒）替換為低價河南 辣椒，導致產品風味突變。消費者直言「變難吃了」、「只剩鹹味」，經典辣三丁配方被改（如脆哨消失），引發大規模口碑滑坡。

大兒子李貴山跨界房地產 投資失敗，涉及爛尾樓糾紛並19次限制高消費，連帶老乾媽品牌形象受損。雙重失誤使企業2016–2021年營收從45億元跌至42.01億元，創史上最大跌幅。

2019年陶華碧復出後，立即恢復貴州辣椒原料，強調「辣椒是產品靈魂」，不惜成本上升。

曾因風味微小偏差銷毀500噸、價值100萬元產品。員工稱「消費者嘗不出」，她堅持「做食品要對得起良心」。

網友直言二代試圖「市場化改革」卻動搖品牌根基，陶華碧近80歲仍巡視生產線，凸顯接班能力未獲信任。

報導指出，老乾媽復甦被形容為「習慣對無序變化的溫和抗議」。用戶回憶泡麵 要拌點「國民女神」老乾媽、「夾饅頭」的青春場景，海外遊子更視其為「鄉愁符號」。這也引發網路熱議焦點，傳承困局與商業本質反思，「兩個兒子頂不上一個媽」的警示。

創立於1996年、源自貴州的國民品牌老乾媽，陪伴「老吃家們」快30年時間了，如今，正在重拾高光。近期發布的「2025貴州企業100強」榜單顯示，從2021年營收驟跌的低谷中逆勢而起，老乾媽用3年時間完成了一場沉穩的「觸底反彈」—2024年營收逼近54億元，幾乎追平歷史峰值（2020年的54.03億元）。

此外，「2020—2025年中國辣椒醬行業市場前景及投資機會研究報告」顯示，老乾媽長期占據中國辣椒醬市場約五分之一的份額，穩居第一；而排名第二和第三的品牌，份額加起來才與老乾媽差不多。